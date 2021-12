Les bienfaits des animaux de compagnie pour les enfants

22/12/2021 à 14h15 CET

L’arrivée d’un mascotte C’est une grande joie pour la famille pour les adultes et les plus jeunes membres de la famille. Les animaux génèrent d’énormes avantages pour les garçons et les filles, notamment lorsqu’il s’agit de renforcer leur autonomie et leur développement. Mais introduire ce nouveau membre dans la famille est une grande responsabilité, surtout si notre idée est que leurs propriétaires sont nos fils et nos filles.

Les animaux de compagnie comme source de joie et d’estime de soi

Selon Eduard Estivill Sancho et Gonzalo Pin, auteurs du livre « Pediatrics with common sense », les animaux de compagnie sont une source de joie pour les enfants, en plus d’être « la plus merveilleuse source d’estime de soi qu’un enfant puisse apprécier ».

Les animaux de compagnie aident leur développement dans leurs premières années de vie lorsque leurs capacités motrices sont encore réduites. Et c’est qu’ils peuvent les aider à améliorer leurs mouvements et donc, à améliorer leur estime de soi. De plus, chez les enfants plus âgés, se considérer comme Être capable de prendre soin de votre animal de compagnie l’aide à avoir une meilleure perception de ses capacités.

Les animaux de compagnie renforcent la responsabilité chez les enfants

L’un des grands avantages que les animaux de compagnie apportent à une famille est la promotion de responsabilité chez les enfants. Les animaux ont besoin de soins, et les enfants « savent que leur animal de compagnie dépend d’eux, qu’il a besoin de nourriture, d’hygiène, de visites chez le vétérinaire et d’une liste de besoins incontournables qui se traduisent en responsabilités. L’enfant doit faire en sorte que son animal se sente bien accueilli et soigné, et cela le motivera à observer, collaborer et prendre en charge des tâches importantes & rdquor;, racontent-ils dans ‘Pediatric with common sense’.

Gardez à l’esprit que, même si nous voulons qu’ils prennent soin des animaux de compagnie, surtout s’il s’agit de chiens et que vous devez les promener, ils n’auront pas toutes leurs capacités pour le faire. De même, il faut tenir compte du fait que leur sens des responsabilités va se développer et peut-être qu’ils ne sont pas chargés de s’occuper de l’animal ou qu’ils s’en lassent alors, comme le disent Eduard Estivill Sancho et Gonzalo Pin, « les parents doivent être préparés couvrir cette responsabilité si, pour une raison quelconque, l’enfant cesse de s’occuper de son animal de compagnie La phrase « Vous le vouliez, maintenant prenez-en soin vous-même » est injuste, car l’adoption était une décision familiale« .

Les animaux peuvent aider à surmonter les peurs des enfants

Beaucoup des peurs de nos enfants sont héritées de nous. Comme nous l’a expliqué le psychologue Alberto Soler dans notre dernier événement, ces peurs ne sont pas héritées par transmission génétique, mais sont appris par imitation. « Bien qu’il existe des peurs qui se transmettent de génération en génération pour nous protéger (par exemple, la peur des hauteurs nous a empêchés de disparaître en tant qu’espèce à cause des chutes d’en haut), il y en a d’autres qui se transmettent en observant des modèles (par exemple exemple, si notre fils voit que chaque fois que nous voyons un chien nous devenons nerveux, il est difficile pour notre fils d’avoir des relations normales avec ces animaux, car il a appris qu’il faut se méfier d’eux) « , a déclaré Soler.

Par conséquent, amener un animal de compagnie dans notre maison peut aider nos enfants (et adultes) à surmonter cette peur.. « Grâce au contact direct avec un animal, les enfants apprennent à admirer, respecter et perdre la peur des autres êtres de la nature, qu’ils incluent dans leur monde comme de véritables amis avec lesquels ils s’impliquent émotionnellement & rdquor;, disent Eduard Estivill Sancho et Gonzalo Pin .

Lors du choix d’un animal de compagnie pour nos enfants, nous devons être attentifs aux allergies dans la famille et aux répercussions possibles qu’elles peuvent avoir sur l’économie familiale et la coexistence.