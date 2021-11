Les bienfaits pour la santé qui vous feront envisager de pratiquer le yoga

11/07/2021 à 17h00 CET

Etudes réalisées par les laboratoires Cinfasalud montrer l’ampleur de l’épidémie: 96 % des Espagnols sont stressés tout au long de l’année et 42,1 % le font fréquemment, ce qui implique que plus de 12 millions de personnes souffrent de stress chronique.

Un problème qui nécessite des solutions et changements d’habitudes très variées, parmi lesquels l’un des favoris est le yoga selon les recherches de Soluna. Jusqu’à 40% des adultes le préfèrent aux autres alternatives anti-stress. Mais qu’est-ce que le yoga peut faire d’autre pour nous à part réduire niveaux de cortisol dans le corps?

Du centre médical John Hopkins Medicine, ils assurent que l’un des principaux bienfaits du yoga est l’amélioration de la condition physique. Plus précisément, la force, la souplesse et l’équilibre, le résultat à la fois des postures exigeantes requises et du contrôle de la respiration, qui « augmente le flux sanguin et réchauffe les muscles ». De plus et plus spécifiquement, les bienfaits physiques du yoga se remarquent dans la zone du dos. Pour une telle extension, disent de cette institution, que l’American College Physicians « recommande le yoga comme traitement de première intention pour la lombalgie chronique« .

Mais la pratique du yoga est également bénéfique pour la santé de notre système cardiovasculaire et, plus précisément, de notre cœur, grâce à la réduction de l’inflammation dans tout le corps. Pour ça il faut ajouter que le yoga contribue également à l’amélioration de l’hypertension artérielle et l’excès de poids, trois facteurs – avec un système cardiovasculaire faible – qui se cachent derrière de nombreuses affections et maladies. En ce sens, les experts contredire cette image populaire du yoga en tant que sport axé sur les bienfaits psychologiques. Les bienfaits physiques et physiologiques sont là.

Bien qu’évidemment les avantages psychologiques soient énormes. Pour commencer, et selon les spécialistes de ce centre médical, « une routine de yoga constante peut vous aider à avoir le bon état d’esprit et préparer votre corps à s’endormir et à rester endormi. » Et nous savons déjà à quel point l’hygiène du sommeil conditionne l’état d’esprit. Ceci est souligné par John Hopkins Medicine : « Vous pouvez ressentir une augmentation de l’énergie physique et mentale, une augmentation de la vigilance et de l’enthousiasme et moins de sentiments négatifs après avoir commencé une routine de pratique du yoga. »

En outre, il ne faut pas oublier la partie sociale de la pratique du yogacar il « peut soulager la solitude et fournir un environnement de guérison et de soutien en groupe ». En général, le yoga génère un cadre de gentillesse, de connexion et d’empathie qui favorise l’interaction entre les participants. Enfin, vous devez tenir compte de l’auto-message impliqué dans la pratique du yoga. Puisqu’il s’agit d’une telle activité avec tant d’avantages, l’adopter signifie passer du temps avec soi et prendre soin de soi, ce qui a encore un impact sur votre humeur. Cela mérite certainement une chance.