Les biens de consommation durables et l’automobile apparaissent comme les principales catégories d’utilisation des outils martech: rapport

Le changement de comportement des consommateurs dû à la pandémie mondiale a accéléré la croissance de la martech en Inde. En phase avec l’évolution des attentes et des comportements des consommateurs, les marketeurs déploient également de nouveaux outils, élaborant de nouvelles stratégies. Alors que la majorité des industries utilisent martech, les biens de consommation durables et l’automobile sont les deux principales industries à utiliser de tels outils, selon le « Mirum India MarTech Report 2021 ». Les autres principaux secteurs verticaux utilisant des outils martech sont BFSI, la vente au détail, les médias et la technologie.

Plus de 250 PDG et directeurs marketing de secteurs verticaux tels que BFSI, la vente au détail, les produits de grande consommation, l’automobile, les médias et la technologie ont été interrogés par Kantar afin de tirer les conclusions finales du rapport. 64% des organisations utilisent largement les outils martech et 30% les utilisent parfois.

«Dans ce monde numérique d’abord, alors que les clients s’accrochent à leurs habitudes numériques induites par la pandémie, la nature de l’engagement client continue d’évoluer, faisant des spécialistes du marketing des technologues complets. En tirant parti de la technologie, les spécialistes du marketing ont été en mesure d’hyper-personnaliser l’engagement, d’améliorer la qualité des données, d’automatiser les processus pour établir des relations de confiance », a déclaré Arundhati Bhattacharya, président et PDG de Salesforce India.

Le rapport a identifié deux cohortes d’organisations – « MarTech Heroes » et « MarTech Stagnants ». Selon le rapport, MarTech Heroes, les grands utilisateurs de martech, devraient augmenter considérablement leurs dépenses au cours des trois prochaines années. D’un autre côté, l’autre cohorte augmentera les dépenses dans une certaine mesure. 53% des organisations ont émergé comme Martech Heroes dans l’enquête et 17% comme MarTech Stagnants.

Pour 50% MarTech Heroes, la créativité est le moteur de leur stratégie marketing. Cependant, seuls 22% des MarTech Stagnants sont d’accord avec ce point de vue. 76% MarTech Heroes préfère choisir une technologie marketing qui fait partie d’une « Suite intégrée » plutôt qu’une « Solution ponctuelle ». Ils se concentrent également sur la personnalisation en temps réel pour plusieurs objectifs, notamment l’augmentation de l’engagement des visiteurs, l’expérience client, les taux de conversion, l’acquisition de clients, entre autres.

« Nos clients nous font de plus en plus appel à nous pour les aider à façonner leurs stratégies MarTech. Nos capacités de bout en bout couvrant la stratégie, les médias, la technologie, la création et les données nous placent dans une position unique pour pouvoir répondre à cette demande. Nous avons réuni le meilleur du WPP dirigé par Mirum avec Kantar et collaboré avec Salesforce pour créer cette riche source d’informations », a déclaré CVL Srinivas, directeur national de WPP.

Dans l’ensemble, 88% des personnes interrogées déclarent que leurs organisations obtiennent un retour sur investissement sur les investissements martech. 73% MarTech Heroes et 41% MarTech Stagnants conviennent que l’investissement dans martech conduit aux retours sur investissement attendus.

Selon Hareesh Tibrewala, co-PDG de Mirum India, les spécialistes du marketing sont optimistes quant à l’utilisation de la technologie marketing pour leurs marques compte tenu de l’évolution de la dynamique du marketing à l’ère des données. Avec l’adoption et l’accélération de la numérisation, du marketing et de la technologie, MarTech est devenu un outil de prédilection sur tous les supports, a déclaré Tibrewala.

«Nous prévoyons que les investissements MarTech verront une augmentation dans les secteurs de l’analyse marketing, de la performance et de l’attribution, du CDP et du commerce électronique. Environ 82 % et 68 % des répondants de l’industrie FMCG pensent que les ventes et le CRM comptent respectivement comme les principaux objectifs commerciaux qu’ils souhaitent atteindre en utilisant MarTech au cours des trois prochaines années. MarTech étant une priorité commerciale pour les spécialistes du marketing, nous sommes certains que ce sera la prochaine grande chose », a ajouté Tibrewala.

