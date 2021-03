Les biens de consommation durables reprennent leurs activités

Le segment des biens de consommation durables n’a pas trop profité de la croissance des canaux en ligne.

Avec des ventilateurs équipés de purificateurs d’air, de climatiseurs à commande vocale et de refroidisseurs d’air qui peuvent repousser les moustiques – les fabricants comptent à rebours jusqu’aux mois d’été pour récupérer les pertes subies l’année dernière. Au cours de la première moitié de l’exercice 21, on estime que l’industrie du climatiseur a diminué de près de 60%; la baisse globale devrait être d’environ 15% en FY21, selon les estimations de l’industrie. Plusieurs entreprises ont été en mesure de tirer parti de la demande refoulée pendant la saison des fêtes l’année dernière pour stimuler les ventes.

Au premier trimestre de l’exercice 22, les fabricants espèrent que l’industrie rebondira et reviendra aux niveaux de 2019. Les mois d’été représentent environ 40 à 50% des ventes annuelles de climatiseurs et de ventilateurs, tandis que près de 80% des refroidisseurs d’air sont achetés pendant cette période. Pour assurer un trimestre d’avril à juin fructueux, les fabricants mettent tout en œuvre.

Les experts de l’industrie fixent la croissance du marché des CA de 12 500 crores Rs à 10,5% pour les trois prochaines années. Le marché des ventilateurs organisés (un tiers du marché global) devrait croître à un TCAC de 15%.

Nouveau et amélioré

Les nouveaux refroidisseurs d’air de Voltas ont un mode éco-cool, une connectivité WiFi, un contrôleur d’humidité intelligent et peuvent repousser les moustiques. Havells a introduit un ventilateur couplé à un purificateur d’air et un autre qui répond aux commandes vocales et détecte l’humidité de la pièce. Lloyd a également lancé un modèle AC qui peut être contrôlé à l’aide de commandes vocales.

«L’activité produits de refroidissement a bien repris, car le verrouillage a été assoupli. Au dernier trimestre, nous avons réalisé une croissance de 46% par rapport au trimestre correspondant (période non-Covid) de l’année précédente. Nous prévoyons que cette dynamique se poursuivra au cours des prochains trimestres », déclare Pradeep Bakshi, directeur général et PDG de Voltas. La société complète ses nouveaux lancements avec un réseau de distribution élargi et des investissements dans le renforcement de la marque.

Ravindra Singh Negi, présidente – biens de consommation électrique durables, Havells India, affirme que la société renforce son réseau de distribution dans les villes de niveau II et III et accélère sa production cette année.

Luminous fait la promotion de ses ventilateurs écoénergétiques cette saison. «D’ici la fin de l’année, nous espérons avoir un total de 50 ventilateurs écoénergétiques classés par étoiles. Un ventilateur 3 étoiles coûte environ 400 roupies de plus qu’un ventilateur normal, ce qui devrait le rendre plus attrayant qu’un ventilateur 5 étoiles qui coûte 1 200 roupies de plus », déclare Jitendra Agarwal, vice-président directeur de Luminous Power Technologies.

Les goûts de Bluestar, Symphony et Crompton ont commencé leur blitz publicitaire pour la saison. Bluestar a engagé le joueur de cricket Virat Kohli pour promouvoir sa gamme de climatiseurs et de refroidisseurs d’air. Selon les médias, la société, qui vise une croissance de 25% en FY22, a mis de côté Rs 64 crore pour la seule publicité. Pendant ce temps, Lloyd devrait prolonger son association avec les acteurs de Bollywood Ranveer Singh et Deepika Padukone pour l’année. Pour le marché du Sud, il a encordé l’acteur Mohanlal.

De la place pour grandir

À partir du 1er avril, avec l’augmentation du coût des matières premières, les CA pourraient devenir plus chers de 4 à 6%, entraînant une augmentation du prix unitaire de 1 500 à 2 000 roupies. Malgré cela, les fabricants de climatiseurs sont convaincus que la demande refoulée et le besoin de mise à niveau stimuleront les ventes. Shashi Arora, PDG de Lloyd, s’attend à ce que les systèmes EMI où les intérêts soient supportés par le fabricant et la banque, et les systèmes de remise en argent soient utiles.

Alors que la pandémie montre des signes de résurgence, les gens devraient passer plus de temps à l’intérieur. «Le travail à domicile étant toujours la norme dans de nombreux secteurs, les cycles de remplacement de produits tels que les ventilateurs et les climatiseurs ont diminué», déclare Harminder Sahni, directeur général de Wazir Advisors.

Arora dit que, étant donné que la pénétration des CA en Inde n’est que de 7%, il y a beaucoup de marge de manœuvre pour croître. «Alors que les gens passent plus de temps à la maison, ils se rendent compte du besoin de climatiseurs dans plus de pièces et convertissent les refroidisseurs d’air en climatiseurs.»

Le segment des biens de consommation durables n’a pas trop profité de la croissance des canaux en ligne. Une raison à cela pourrait être que les consommateurs ne sont toujours pas sûrs de l’installation et des services après-vente pour les achats effectués en ligne. Cela mis à part, Rajat Wahi, partenaire de Deloitte India, déclare: «Ces entreprises sont fortement dépendantes de leur réseau de concessionnaires; mettre des produits en ligne pourrait déstabiliser ce partenariat. »

