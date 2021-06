Les Big Brothers de la NFL contraignent les vaccinations avec des menaces draconiennes ⋆ 10z viral

Les maniaques du contrôle de la NFL micro-gérant et étouffant la liberté vont bien au-delà des limites des exigences de vaccination nouvellement annoncées. La ligue a publié mercredi une liste de 10 façons de punir les équipes sans une liste complète de joueurs vaccinés.

SB Nation rapporte que les équipes dont 100% de leurs joueurs ne sont pas vaccinés « auront une saison beaucoup, beaucoup plus difficile selon les nouvelles règles ». Avec : “Les joueurs peuvent toujours choisir de ne pas se faire vacciner, mais ils ne sont pas exempts de conséquences.” Les deux sont d’énormes sous-estimations.

Les nouvelles directives de la NFL sont si mesquines qu’elles s’étendent aux interactions familiales et à l’utilisation par les joueurs des cafétérias des équipes, des salles de musculation et des saunas. Les équipes entièrement vaccinées n’ont aucune restriction à cet égard. Cependant, les équipes en dessous du seuil de vaccination de 100% sont restreintes dans ces zones et plusieurs autres.

Les équipes politiquement incorrectes seront testées quotidiennement (Bradley Chubb de Denver est testé sur la photo ci-dessus), et tout le monde doit porter des masques dans les installations des équipes et lors des voyages sur la route. Les joueurs exposés au COVID-19 doivent s’auto-mettre en quarantaine, et les joueurs non vaccinés seront interdits d’activités sociales, médiatiques, marketing et promotionnelles. Lors de voyages en voiture, ils seront confinés dans leur chambre d’hôtel et ne pourront pas interagir avec les membres de leur famille ou d’autres personnes.

Les équipes se verront infliger une amende de 14 650 $ pour la plupart des infractions, comme un joueur non vacciné apparaissant dans des lieux et des événements intérieurs. Les infractions considérées par la ligue comme plus graves peuvent entraîner une amende pouvant aller jusqu’à 50 000 $. Cela pourrait s’appliquer à un joueur qui ne coopère pas à une enquête sur le respect du protocole. La ligue a promis une application stricte des protocoles.

La NFL a déclaré que les nouvelles directives reflètent “les directives mises à jour du CDC”. La NFL Players Association a accepté toutes ces règles ridicules.

James Dator de SBNation a écrit : « Alors que de nombreuses équipes réclament 100 % de leur front office et que le personnel de soutien est entièrement vacciné contre le virus, le nombre de joueurs est terriblement à la traîne, estimé à moins de 50 % à l’échelle de la ligue. » Vous êtes terriblement à la traîne ? Comment est-ce pour un commentaire éditorial déguisé en actualité directe ?

Il est juste de dire que certaines de ces règles draconiennes remettent en cause les droits individuels et civils. Le porteur de ballon des Bengals de Cincinnati, Joe Mixon, a soulevé ce problème dans une série de Tweets. Il a écrit : « Je pensais que le football était un sport d’équipe et il est clairement individualisé par des croyances… ». Le blogueur d’Outkick, Clint Lamb, soupçonne que de nombreux joueurs sont d’accord avec le point de vue de Mixon sur la répression dure et coercitive de la NFL contre les non vaccinés.

Lamb a suggéré que la NFL dépasse ses limites et que ce n’est pas la première fois.