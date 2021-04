Les bijoux du jubilé de Kate repérés lors de la visite des cadets de l’Air sont un hommage pour le 95e anniversaire à Queen | Royal | Nouvelles

La visite inattendue du duc et de la duchesse de Cambridge a eu lieu le jour où la reine Elizabeth II a eu 95 ans, le 21 avril. L’anniversaire du monarque était pour des raisons évidentes un événement discret et les traditionnels saluts de 41 et 21 canons à Hyde Park et au La tour de Londres a été annulée pour une deuxième année consécutive. Cependant, Kate a toujours trouvé un moyen charmant de célébrer l’anniversaire de la reine.

La duchesse a décidé de revêtir une paire de boucles d’oreilles en diamants et perles qui ont été portées pour la première fois par la reine lors de son jubilé d’argent en 1977.

À l’époque, la reine les a associés à sa tenue rose Hardy Amies et au célèbre chapeau à fleurs Simone Mirman.

Le monarque britannique ne porte plus les boucles d’oreilles en public et les prête aux membres de la famille royale.

La comtesse de Wessex semblait porter les boucles d’oreilles lors du mariage du grand-duc héréditaire de Luxembourg en 2012.

La duchesse de Cambridge a été vue pour la première fois portant les mêmes bijoux lors d’une visite au Canada en 2016.

Lorsqu’elle a de nouveau été photographiée les portant lors d’une visite aux Pays-Bas, le palais de Buckingham a officiellement confirmé que la reine lui avait prêté les boucles d’oreilles.

Kate a opté pour un manteau noir élégant du designer Dolce & Gabbana, qui coûte environ 2349 £.

Le manteau en ébène de longueur mollet offre une forme sophistiquée, avec des épaulettes et une taille synchronisée.

Il était complet avec des boutons dorés accrocheurs au centre.