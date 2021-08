Les billets de cinéma peuvent désormais être payés avec Bitcoin

AMC Theatres est l’une des sociétés de cinéma et des cinémas les plus célèbres des États-Unis et du Canada. Et bien qu’ils aient fait l’objet de plusieurs polémiques dues au rachat de la société américaine, par une firme chinoise en 2015, la bonne nouvelle arrive. Eh bien, les gérants ont annoncé que Bitcoin serait désormais accepté pour payer les billets de cinéma dans les différents cinémas de la société.

Maintenant, vous pouvez acheter vos billets de cinéma avec Bitcoin

Le PDG d’AMC Entertainment, Adam Aron, a déclaré lors de l’appel des résultats trimestriels de lundi que la société mettait en place une logistique informatique pour prendre en charge les paiements Bitcoin. De même, les crypto-monnaies devraient être un mode de paiement pris en charge dans les cinémas AMC avant la fin de l’année.

Il convient de mentionner qu’Aron a souligné dans l’appel aux résultats que la chaîne prendrait en charge Bitcoin dans tous les cinémas aux États-Unis. Ceci pour les paiements en ligne des billets de cinéma et des concessions.

La mesure rassemble ainsi deux investissements notables qui ont fait la une des journaux tout au long de l’année. Bitcoin, bien sûr, est connu comme le principal actif derrière les crypto-monnaies plus larges, et AMC, une société dont les actions ont été regroupées avec des sociétés comme GameStop pour tout le battage médiatique de Reddit WallStreetBets cette année.

Enfin, les actions AMC ont bondi de plus de 1000% lors de la revitalisation du commerce de détail. Ce rapport sur les résultats de cette semaine a montré des chiffres pour AMC meilleurs que prévu, y compris des revenus supérieurs aux attentes des analystes.

Les actions d’AMC ont augmenté car elles permettront de payer les billets de cinéma et leurs actions avec Bitcoin. Source : TradingView

Aron a également exprimé son optimisme quant au fait que le quatrième trimestre pourrait être le trimestre au cours duquel la société renouera enfin avec les bénéfices.

Les actions d’AMC ont bondi de plus de 3% grâce à Bitcoin

Maintenant qu’AMC rejoindra une liste croissante d’entreprises cotées en bourse qui implémentent Bitcoin dans leur entreprise sous une forme ou une autre, cette croissance n’est pas surprenante.

Bien sûr, les fintech et les sociétés adjacentes, telles que Square et MicroStrategy, ont ajouté Bitcoin à leur bilan. PayPal a également été récemment plus compatible avec les crypto-monnaies. Ces dernières semaines, Musk a laissé entendre que Tesla pourrait posséder jusqu’à 42 000 BTC.

La maison d’enchères Sotheby’s a également accepté les crypto-monnaies ces derniers temps et a également répertorié NFT. D’autres entreprises non traditionnelles rejoignent également les rangs, notamment Xbox et Starbucks de Microsoft, qui se sont associées à Bakkt pour explorer les paiements cryptographiques.

AMC pourrait-elle ouvrir la porte à davantage d’entreprises pour intégrer les paiements par crypto-monnaie aux États-Unis ?

