Les billets du Grand Prix des Pays-Bas largement sursouscrits pour 2022

Telle est la demande extrême de billets pour le Grand Prix des Pays-Bas 2022, un tirage au sort aura lieu pour décider qui les recevra réellement.

Le retour du Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort était prévu pour 2020, mais en raison de la pandémie, nous avons dû attendre un an de plus pour assister à une course à domicile pour Max Verstappen et son armée de fans néerlandais.

Heureusement, la mise en scène de 2021 s’est déroulée comme prévu et n’a certainement pas déçu, les fans créant une atmosphère électrique lors d’un week-end de course où Verstappen a remporté à juste titre le Grand Prix des Pays-Bas.

Il est alors compréhensible que tant de personnes souhaitent participer à l’action, ce qui fait que la demande dépasse de loin l’offre.

De Telegraaf rapporte que « 400 000 personnes souhaitaient commander un ou plusieurs billets pour le week-end de course des 2, 3 et 4 septembre 2022 », le Circuit Zandvoort pouvant accueillir un maximum de 105 000 personnes par jour.

Et ainsi, seuls les sélectionnés auront la chance de franchir les portes.

« Un tirage au sort n’a pas encore eu lieu. Dans la semaine du 6 décembre, il sera annoncé qui sont les chanceux qui peuvent réellement être présents pour les qualifications et la course », a déclaré De Telegraaf.

« Une partie importante des billets pour la course en 2022 avait déjà été donnée à des amateurs qui ne pouvaient pas assister cette année en raison des restrictions corona. Une autre partie a été achetée il y a deux ans par des passionnés qui avaient acheté des billets pour trois ans à l’approche de la première édition (annulée).

Pour ceux qui ne sont pas sélectionnés, les seuls billets restants sont pour les essais libres du vendredi.

Confirmant que le Grand Prix des Pays-Bas avait bien survendu, Jan Lammers, le directeur sportif de l’événement a déclaré : « Zandvoort est, je pense, devenu l’un des Grands Prix les plus attractifs du calendrier et nous avons donc été sollicités à plusieurs reprises pour 2022.

Le Grand Prix des Pays-Bas 2022 devrait être la 15e manche sur 23 du calendrier des records pour la saison prochaine, dans le cadre d’un triple titre avec le GP des Pays-Bas qui sera précédé par la Belgique et suivi du Grand Prix d’Italie.