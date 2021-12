Les billets Early Bird pour notre podcast à Londres se terminent ce mois-ci

L’arrêt n ° 7 de la tournée mondiale Managing Madrid Podcast est Londres, le 12 février 2022. Sur scène seront nos propres Kiyan Sobhani, Sam Sharpe et Kristofer McCormack (et d’autres gros frappeurs, mais ce sera en bonus / surprise) .

Les billets lève-tôt pour l’événement se terminent le 31 décembre. Après cela, les prix augmentent, nous vous invitons donc à réserver avant la nouvelle année. Cela nous aide non seulement à connaître les chiffres à l’avance, mais cela vous permet également d’économiser de l’argent.

Le plus grand Real Madrid podcast dans le monde arrive à LONDRES !

À propos de cet événement

Le plus grand podcast du Real Madrid au monde arrive à Londres. Donc, tout le monde au Royaume-Uni et dans les régions avoisinantes, assurez-vous de réserver la date. Nous ferons un podcast en direct le 12 février 2022 à 19h. Kiyan Sobhani, Sam Sharpe, Kristofer McCormack (et d’autres à déterminer !) seront les hôtes.

Réservez votre place pour les lève-tôt dès que possible pour vous assurer d’entrer avant que les sièges ne se remplissent et que les prix n’augmentent. Cela pourrait très bien être notre seule escale à Londres dans un avenir prévisible. Faites-le compter. Venez nous rencontrer !

Date et l’heure

sam. 12 février 2022

19h00 – 22h00 GMT

Emplacement

Célèbres trois rois

171, chemin North End

Londres

W14 9NL

Royaume-Uni

Réservez vos billets pour ces villes lors de la tournée mondiale Managing Madrid Podcast :

Miami, janvier

Londres, février

Washington DC, mars

Chicago, avril

Bombay, mai