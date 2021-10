Les billets en prévente du Grand Prix de Miami se vendent en 40 minutes, malgré des prix élevés

Les prix des billets pour le Grand Prix de Miami étaient peut-être assez élevés, mais cela ne les a pas empêchés de se vendre en seulement 40 minutes.

Dans le cadre des efforts de la Formule 1 pour rendre le sport plus populaire aux États-Unis, la ville de Floride organisera un week-end de course pour la première fois la saison prochaine et restera au calendrier au-delà, avec un contrat de 10 ans en cours de signature.

Peu de temps avant la mise en vente des billets pour la course de l’année prochaine, le Grand Prix des États-Unis s’est déroulé à Austin, et il a suggéré que l’événement à l’autodrome international de Miami serait populaire.

Au cours du week-end, un peu moins de 400 000 fans se sont rendus sur le Circuit des Amériques pour regarder l’action, créant une atmosphère qui avait rarement été vue lors d’un événement de F1 dans le pays auparavant.

Il semble maintenant qu’il pourrait bien y avoir une telle atmosphère à Miami l’année prochaine, avec des billets en prévente se vendant seulement 40 minutes après avoir été mis à la disposition du public.

C’est en dépit du fait que ces billets étaient extrêmement chers, les laissez-passer de trois jours les moins chers étant d’environ 500 £ et les plus chers coûtant un peu moins de 2 000 £.

Le sport sera sans aucun doute énormément encouragé par la popularité de l’événement et sentira que l’objectif de rendre la F1 plus grande aux États-Unis est en train d’être atteint, en partie grâce à Drive to Survive de Netflix.

Marquez vos agendas ! ✍️ Le Grand Prix F1 de Miami arrive le 8 mai 2022 ! En savoir plus >> https://t.co/bnC0nwZHbm pic.twitter.com/LkCdKGHL1G – Grand Prix F1 de Miami (@f1miami) 23 septembre 2021

En effet, l’un des Américains les plus en vue dans le sport, McLaren Le PDG, Zak Brown, pense que la course à Miami sera finalement un énorme coup de pouce pour la popularité de la F1 dans le pays.

« Vous commencez à voir les choses se produire. Miami sera une autre charge turbo pour le sport », a-t-il déclaré.

« Vous avez le Mexique, Montréal, donc vous avez des événements voisins et un contrat de télévision qui, je crois, doit être renouvelé dans un avenir pas si lointain. Nous anticipons la croissance de la Formule 1 qui obtiendra une meilleure fiscalité et une meilleure promotion de la F1.

« Que nous restions où nous sommes ou que nous changions, cela dépendra de Stefano. Ce sont toutes ces pièces qui s’assemblent qui ont déclenché la véritable croissance.

Il dit que le sport doit s’assurer qu’il ne se contente pas d’avoir des courses dans le pays à l’avenir.

« Nous avons vu depuis que Liberty a acquis le sport, ils ont fait certains de ces événements locaux, ils en ont fait un à Hollywood », a-t-il ajouté.

« Et Netflix, alors qu’il [Drive to Survive] pendant une semaine en février, le nombre de personnes qui nous en parlent est incroyable.

« Austin est une course géniale, nous avons Miami maintenant, mais c’est bien qu’ils ne viennent pas le même mois.

« Maintenant, nous avons des plates-formes telles que Cisco Webex qui exécutent des campagnes télévisées mondiales avec McLaren, elles les exécutent pendant les diffusions NBA, et il y a eu une grande promotion NBA ce week-end.

« Je pense donc que nous devons faire davantage ce que nous faisons maintenant, qui se concentre sur une campagne de marketing annuelle. »

