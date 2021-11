Les billets No Way Home pourraient être la meilleure offre pour le Cyber ​​Monday

Nous sommes le 29 novembre, ce qui signifie qu’une vaste sélection d’offres du Cyber ​​Monday vous attend, au cas où les soldes du Black Friday ne seraient pas suffisantes pour vous aider à terminer les achats des Fêtes de cette année. Mais il pourrait y avoir une bien meilleure chose à acheter ce lundi que tout autre produit à prix réduit. On parle de billets pour Spider-Man : No Way Home, qui sont enfin disponibles en précommande. C’est parce qu’il y a un énorme intérêt pour ce film Holland-Maguire-Garfield Spider-Man. Il s’avère que tant de gens veulent obtenir des billets plus tôt pour No Way Home que certains magasins en ligne se sont effondrés lorsque les précommandes ont ouvert lundi.

Le film Spider-Man que tout le monde veut regarder

Sony et Marvel ont récemment annoncé que les billets de Spider-Man: No Way Home seraient mis en vente le 29 novembre, à la fin de la deuxième bande-annonce du film. Cette révélation a assuré que de nombreuses personnes se dépêcheraient d’acheter des billets pour le film le plus attendu de l’année dès l’ouverture des précommandes.

Beaucoup s’attendent à ce que No Way Home écrase tous les records au box-office pour l’année. C’est la deuxième année de la pandémie de COVID-19 et les cinémas ont rouvert, avec de nombreux films de retour au cinéma. En d’autres termes, il nous faudra peut-être des années pour revenir à l’époque des performances au box-office à des milliards de dollars.

Si c’était une année régulière, No Way Home aurait certainement dépassé le milliard de dollars de ventes de billets. Compte tenu de l’intérêt considérable des fans, il aurait même pu flirter avec les records d’Endgame.

Nous devrons attendre le week-end d’ouverture du 17 décembre pour voir combien de personnes étaient impatientes de pré-acheter des billets No Way Home. Mais le processus de précommande suggère que le film sera un énorme succès selon les normes pandémiques.

Spider-Man (Tom Holland) dans No Way Home trailer 2. Source de l’image : Sony

Problèmes de précommande de billets No Way Home

La raison pour laquelle No Way Home est si attendu est le gros spoil du film. Tout le monde et leur grand-mère savent que Tobey Maguire et Andrew Garfield reprendront leurs rôles de Spider-Man. Avec Tom Holland, ils nous donneront le premier film Spider-verse en direct. Et ce sera sûrement l’un des films Spider-Man les plus mémorables de tous les temps.

Personne ne devrait être surpris que de nombreux fans de Spider-Man appuient sur ce bouton « acheter » en ligne. C’est malgré le monde qui s’inquiète de la nouvelle variante omicron du coronavirus.

Préparez-vous les fans de Spidey ! Les billets pour #SpiderManNoWayHome seront mis en vente le lundi 29 novembre à 00h01 EST ! Lancez-vous et prenez le premier NFT écologique de #AMCTheatres ! pic.twitter.com/ckkUK0gTIX – Théâtres AMC (@AMCTheatres) 28 novembre 2021

Il pourrait y avoir une autre raison pour laquelle un site Web s’est écrasé. AMC a annoncé dimanche que les 86 000 premiers membres AMC Stubs A-List, Premiere ou Investor Connect » qui ont acheté ou réservé des billets pour le 16 décembre obtiendraient un Spider-Man NFT « écologique ». Mais cela n’explique pas pourquoi d’autres cinémas ont rencontré des problèmes avec les premières précommandes. Une poussée de la demande est évidemment l’explication la plus probable.

Les billets de Spider-Man: No Way Home ont été mis en vente très tôt lundi. Dès qu’ils l’ont fait, les sites Web d’AMC et de Fandango sont tombés en panne, prouvant l’intérêt massif pour le film.

Depuis lundi matin, les sites sont de nouveau opérationnels, donc les précommandes No Way Home sont disponibles pour tous ceux qui cherchent à marquer tôt. Si vous souhaitez garantir l’accès à une première projection, vous pouvez acheter les billets dès que possible. Vous n’obtiendrez pas d’offre Cyber ​​Monday sur eux. Sécuriser l’accès au film le jour de la sortie est ce qui rend l’offre de billets No Way Home si excitante aujourd’hui.

Pour rappel, No Way Home ouvre le 17 décembre, mais les premières projections ont lieu le jeudi 16 décembre. La seule mise en garde à ce sujet reste la nouvelle menace de coronavirus, en particulier compte tenu de la torsion omicron.