Les billets No Way Home sur eBay se vendent des milliers de dollars

Les précommandes de billets de Spider-Man: No Way Home ont débuté tôt le Cyber ​​Monday, avec plusieurs sites Web en panne après avoir été confrontés à un trafic massif de fans désireux d’obtenir un accès anticipé au film. No Way Home ouvrira ses portes le 17 décembre, tandis que les premières projections auront lieu le jeudi 16 décembre. Mais ce ne sont pas seulement les fans de Spider-Man qui ont acheté des billets tôt lundi. Les scalpeurs sont également entrés dans l’action, marquant des tickets qu’ils avaient l’intention de retourner pour un profit. C’est quelque peu compréhensible étant donné l’intérêt massif pour le film. Mais certains de ces billets No Way Home se vendent à des milliers de dollars sur des sites comme eBay.

La folie des précommandes No Way Home

L’intérêt pour le dernier film de Spider-Man est comparable à Avengers : Endgame, bien que le contexte soit très différent. Le monde est aux prises avec une terrible pandémie depuis deux ans. Le nouveau coronavirus a eu un impact sur tout ce que nous considérons comme des activités « normales », y compris aller au cinéma.

Les cinémas ont rouvert en 2021 lorsque les vaccins sont devenus disponibles. Mais jusqu’à il y a quelques mois, nous n’étions pas sûrs que No Way Home ferait sa date de sortie le 17 décembre. De plus, juste au moment où les précommandes du nouveau film Spider-Man de Tom Holland ont débuté, le monde a appris l’existence d’une nouvelle variante COVID surnommée Omicron qui est encore plus contagieuse que Delta. Cela pourrait dissuader les gens d’aller au cinéma, y ​​compris la première de No Way Home.

Cela dit, les fans de Spider-Man ont afflué pour précommander des billets en ligne lundi, indiquant que de nombreuses personnes ont l’intention de voir le film au cinéma dès son lancement. Si vous ne trouvez pas de places décentes pour les séances du 16 ou du 17 décembre, il y a toujours eBay à vérifier. Mais vous paierez une prime massive pour ces billets.

Un exemple d’enchère eBay pour les billets Spider-Man: No Way Home. Source de l’image : eBay

Spider-Man: No Way Home billets en avant-première sur eBay

Une chose dont nous avons été témoins avec les sorties de films pendant la pandémie est la baisse significative des ventes entre le week-end d’ouverture et le deuxième week-end. Spider-Man: No Way Home est dans une ligue différente et se vendra probablement bien dans les semaines suivant la première. Mais certaines personnes voudront désespérément voir le film lors de la soirée d’ouverture ou pendant le premier week-end.

Nous n’avions pas vu ce niveau d’excitation dans un film MCU depuis Fin du jeu il y a plus de deux ans. C’est parce que, comme Endgame, ce film est très spécial. Ce sera le premier film Spider-verse en direct de l’histoire de Marvel et Sony. En plus de cela, tout le monde connaît le plus gros spoiler du film. Tobey Maguire et Andrew Garfield rejoindront Tom Holland dans No Way Home.

C’est probablement pourquoi les scalpers demandent entre quelques centaines et quelques milliers de dollars pour des billets No Way Home sur eBay.

Les gens ont posté des captures d’écran d’enchères eBay à gauche et à droite sur les réseaux sociaux. Les scalpers vendent des billets pour des spectacles qui sont par ailleurs complets dans des zones spécifiques. Certaines personnes enchérissent sur les enchères de billets les plus abordables.

Mais il y a au moins une annonce eBay qui vend un seul billet No Way Home pour au moins 10 000 $. Le prix catalogue est de 15 000 $, selon la liste eBay (image ci-dessus). Une liste de prix similaire indique que quelqu’un a déjà acheté un billet pour le même prix demandé, 10 000 $.

Séparément, il existe une annonce eBay qui demande 24 000 $ OBO pour 10 billets No Way Home.

Plusieurs enchères sur eBay pour les billets Spider-Man: No Way Home. Source de l’image : eBay