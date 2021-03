Les billets pour le Barça-Levante sont épuisés en six heures

29 mars 2021 à 18:23 CEST

Les partenaires du FC Barcelone ont vendu les billets pour le premier match que les Catalans joueront avec le public six heures après leur mise en vente. Un an et un mois après la fermeture des stades aux supporters, dimanche prochain, le stade Johan Cruyff rouvrira ses portes au public afin d’assister au Barça-Levante de la Primera Iberdrola.

Ce lundi, à partir de 11 heures, des billets ont été mis en vente exclusivement pour les membres via le site internet du club. Il convient de rappeler que la capacité du stade Johan Cruyff sera réduite à 1000 places, ce qui est le chiffre maximum autorisé fixé par le plan de la Generalitat pour les installations sportives de plein air.

La forteresse de la Féminine ouvrira donc à nouveau ses portes dans le duel entre la première et la deuxième classée de la Première Iberdrola, à sa 25e journée, avec un FC Barcelone qui a remporté tous les matchs disputés dans ce stade.