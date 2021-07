Les billets pour l’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame 2021 seront en vente

Les billets pour la 36e cérémonie annuelle d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame sont en vente au public le vendredi 30 juillet à 10 h HNE.

La 36e cérémonie annuelle d’intronisation au Temple de la renommée du Rock & Roll a lieu le samedi 30 octobre à 20 h HNE au Rocket Mortgage FieldHouse à Cleveland, Ohio. La cérémonie sera diffusée plus tard sur HBO et diffusée sur HBO Max aux côtés d’une diffusion radio simultanée sur le canal 310 et le canal de volume 106 du Rock & Roll Hall of Fame de SiriusXM.

La cérémonie honore les intronisés de cette année: Tina Turner, Carole King, The Go-Go’s, JAY-Z, Foo Fighters et Todd Rundgren, ainsi que Kraftwerk, Charley Patton et Gil Scott-Heron pour Early Influence, LL Cool J, Billy Preston et Randy Rhoads pour l’excellence musicale , et Clarence Avant pour le prix Ahmet Ertegun.

« Cette classe diversifiée d’intronisés talentueux reflète l’engagement continu du Rock Hall à honorer les artistes dont la musique a créé le son de la culture des jeunes », a déclaré John Sykes, président de la Rock & Roll Hall of Fame Foundation. “Ce sera une célébration inoubliable de la musique en direct en octobre lors de la cérémonie d’intronisation de cette année à Cleveland.”

Les fans peuvent précommander des marchandises exclusives Induction 2021 dès maintenant au Rock and Roll Hall Of Fame’s boutique en ligne officielle.

L’énoncé de mission du Rock And Roll Hall Of Fame se lit comme suit : « Le rock nous connecte. Notre mission est claire : engager, enseigner et inspirer grâce au pouvoir du rock & roll. Nous partageons des histoires de personnes, d’événements et de chansons qui façonnent notre monde à travers du contenu numérique, des expositions innovantes, de la musique live et des programmes engageants. Nous valorisons tous en adoptant les talents, les perspectives et les expériences. Nous favorisons intentionnellement un environnement diversifié et équitable qui encourage la créativité et l’innovation en valorisant, responsabilisant et respectant toutes les personnes. La diversité, l’équité et l’inclusion sont plus qu’une simple politique. Il soutient notre mission et définit notre avenir. Rejoignez les millions de personnes qui l’aiment autant que vous.