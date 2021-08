Les biologistes demandent de réduire « sans délai » l’agriculture qui empoisonne la Mar Menor

30/08/2021 à 9h04 CEST

Les biologistes murciens ont directement pointé du doigt les systèmes d’irrigation actuels comme la grande menace pour la Mar Menor et demandent que ce modèle d’agriculture, qui génère une grande partie de la pollution subie par l’espace naturel, soit réduit de toute urgence, voire mis fin. “Tant qu’il y aura une agriculture irriguée intensive, les nutriments continueront à s’accumuler à la surface qui, lors d’épisodes de pluies intenses ou de gouttes froides, finiront inévitablement dans la Mar Menor”, préviennent-ils.

Le Collège officiel des biologistes de la région de Murcie a publié une déclaration dans laquelle il demande d’entreprendre “la réduction de l’origine d’une partie importante de l’agriculture intensive, à commencer par l’irrigation illégale, sans plus tarder, en devenant des modèles alternatifs durables ou, directement, mettant fin à cette activité, en particulier dans la zone proche de la Mar Menor ».

Et, prévient le Collège dans cette déclaration, signée par son doyen, Ginés Luengo, « ne pas le faire entraînera inévitablement une nouvelle dégradation de la Mar Menor et, par extension, de la Méditerranée voisine, où des épisodes spécifiques d’eutrophisation sont déjà observés. en quelques points du parc régional de Calblanque ».

De plus, les biologistes notent que cette dégradation de l’environnement se traduit « en une dévaluation du secteur touristique régional, dont la Mar Menor concentre environ 70 % de ce tourisme, subordonnant environ 35 000 emplois directs qui dépendent directement de cette lagune ».

Ils estiment que “la stratégie actuelle de l’Exécutif régional nuit et met en danger 8% du PIB, au prix de sauver un secteur (agriculture intensive dans la campagne carthagène) qui ne représente même pas 1% du PIB régional”.

« Un plan qui n’envisage, en aucun cas, de réduire à la source, mais consiste en des actions au niveau de la nappe (réduction de la nappe phréatique) et en détournant les canaux du bassin versant vers des systèmes d’épuration des eaux puis, une fois épurées, être déversé dans la mer Méditerranée au moyen d’émissaires, en même temps que les saumures », déplorent les biologistes.

Réduction « à la source » des apports en nutriments

Ils défendent donc la réduction à l’origine des apports de nutriments et jugent “inappropriées” les actions qui « Viser à réduire l’apport de nutriments sans affecter l’origine qui les génère, ce qui est contraire aux objectifs de développement durable des Nations Unies et aux objectifs de conservation inscrits dans les instruments de gestion du réseau Natura 2000 de la Mar Menor ».

« Pour plus de problèmes, poursuit-il, l’aquifère quaternaire est contaminé par de fortes concentrations de nitrates d’origine agricole, et il continuera à être contaminé si les nutriments ne cessent pas d’être rejetés.

Les biologistes insistent sur « la nécessaire réduction de l’apport de nutriments à la source, non seulement pour éviter de nouveaux dégâts, mais aussi pour stopper les importants dégâts actuels déjà produits ».

De l’avis de l’Association, l’application de ce principe aux alentours de la Mar Menor aurait dû se traduire par « les contrôles administratifs préalables aux activités polluantes et dans la mise en place de mesures préventives en cas de conséquences défavorables ».

Dragage, “contrairement aux preuves scientifiques”

De ton point de vue, le dragage urgent et sans aucun type d’évaluation de l’impact environnemental des ravines de la Mar Menor «est contraire aux preuves scientifiques, aux objectifs de développement durable, à ceux des instruments de gestion du réseau Mar Menor Natura 2000 et aux politiques de durabilité environnementale promues par la Commission européenne comme étant des solutions en bout de chaîne qui non seulement ne corrigent ni ne préviennent le problème, mais ont ne s’est pas non plus avéré efficace pour atténuer d’autres catastrophes environnementales. »

Par conséquent, la décontamination de l’aquifère doit être considérée comme “un objectif pour les décennies à venir avec une large marge d’incertitude, où il sera essentiel que la Communauté dispose de l’avis d’experts hydrogéologiques”.

Le drainage de l’aquifère « nécessite un investissement économique important pour l’extraction, la canalisation et le traitement de l’eau, aucune garantie que cela fonctionnera; c’est-à-dire qu’il parvient à réduire la concentration de nitrates ou qu’il est capable d’empêcher des remontées dues à des épisodes de pluie ou de gouttes froides importants ».

En outre, « cela impliquerait des investissements dans des technologies grises qui augmentent les émissions de gaz à effet de serre et contribuera probablement à une augmentation de la conversion de l’agriculture pluviale à l’irrigation intensive en raison de l’offre plus importante d’eau disponible ».

Enfin, les saumures et les produits épurés ont vocation à « être rejetés dans la mer Méditerranée, ce qui aura un impact environnemental important dans la zone de rejet ».

Dragage de la Gola de Marchamalo : « Une imprudence »

En relation avec le l’interdiction de l’entrée de nutriments dans la Mar Menor, le Collège précise que « cela n’aura pas d’effet réel sans réduire le problème à la source et, dans l’hypothèse où cette mesure serait appliquée, cela reviendrait à déplacer le problème des eaux de surface vers un autre endroit, comme la Méditerranée.

Ainsi, “tant qu’il y aura une agriculture irriguée intensive, les nutriments continueront à s’accumuler en surface qui, lors d’épisodes de fortes pluies ou de gouttes froides, finiront inévitablement dans la Mar Menor”.

Il met également en garde contre l’impossibilité « d’éviter l’arrivée de la plupart des eaux de ruissellement de surface de tout un bassin versant qui se termine dans la Mar Menor, surtout lorsque les épisodes pluvieux sont aussi violents qu’en 2019, et les stratégies d’atténuation avec des ouvrages hydrauliques, en plus d’être des infrastructures grises qui nécessitent d’énormes investissements et altèrent considérablement le patrimoine naturel, manquent de preuves de leur efficacité à une si grande échelle.

Concernant le « dragage de la Gola de Marchamalo pour oxygéner la lagune », cette Association professionnelle considère cette proposition comme une « imprudence » et une action contraire à toute évidence scientifique.

Dragage, prévient le Collège, « Elle pourrait altérer les courants marins, favoriser l’entrée d’espèces invasives (tant typiques de la Méditerranée qu’espèces exotiques) et l’eutrophisation de l’espace méditerranéen rattaché à Marchamalo, mettant en danger les écosystèmes voisins de la Méditerranée (où cela pourrait affecter négativement l’herbier de Posidonia oceanica), avec des conséquences dévastatrices pour eux ».

“Honda s’inquiète des mesures annoncées”

Pour tout cela, le Collège exprime sa “profonde” préoccupation face aux mesures et actions annoncées par le président Fernando López Miras, et recommande que “celles visant à résoudre le problème de la pollution à la source soient intensifiées de toute urgence”.

Enfin, il met à disposition du gouvernement régional les connaissances des experts dans différents domaines de la biologie qui font partie de cette association professionnelle, afin « d’avancer dans les solutions qui pourraient être réellement viables pour équilibrer l’écosystème fortement endommagé de la mer. Moins”.

Et c’est que, regrette-t-il, la Mar Menor « cesse d’être ce qu’elle était autrefois, c’est-à-dire une mer intérieure, hyperthermique et hypersaline avec ses espèces propres et représentative de son environnement spécifique, pour devenir un coin de plus de la Méditerranée de mêmes caractéristiques ».

Les changements “sont déjà détectés aujourd’hui, et se traduisent surtout par la baisse de la salinité et de la température, ainsi que par l’apparition récente d’espèces jusque-là inconnues, comme le chano, le pomfret, le poulpe ou la seiche”.

La Mar Menor “a subi une dégradation environnementale eutrophe pendant des décennies” que le Collège attribue “à l’activité humaine, en particulier l’agriculture, l’exploitation minière, la pêche et le tourisme, et située dans et autour de la Mar Menor”.

Pour conclure, ils soulignent que le système est « résilient », c’est pourquoi ils estiment que «Nous avons encore une fenêtre d’opportunité améliorer sa santé environnementale, ce qui, à son tour, aurait un impact positif sur la santé humaine et l’économie locale, en particulier dans le secteur du tourisme.

Déclaration complète du Collège : https://www.cobrm.org/wp-content/uploads/2021/08/Comunicado-COBRM-Mar-Menor.pdf

