Les biscuits de Noël les plus chers de tous les temps

11/12/2021 à 09:31 CET

.

Dans des millions de foyers aux États-Unis, il est presque obligatoire d’acheter ou de préparer des biscuits maison à Noël, notamment pour les offrir aux Le père Noël avec un verre de lait, mais ces vacances promettent d’être les plus chères de l’histoire en raison de l’inflation.

Cette année, au-delà de choisir s’ils seront faits maison ou si le vitré (Glaçage) des biscuits seront dans l’une des couleurs traditionnelles verte, blanche ou rouge, de nombreuses familles seront surprises par le coût des ingrédients, qui ont explosé ces derniers mois.

Et tout cela à cause de la stress économique causés par la pandémie de covid-19 et les problèmes de la chaîne d’approvisionnement mondiale. En novembre, l’inflation en glissement annuel aux États-Unis s’élevait à 6,8 %, le niveau le plus élevé en près de quatre décennies dans le pays et huit dixièmes de plus qu’en octobre.

Mais si on rentre dans les détails, on voit que l’augmentation du prix des oeufs en novembre elle était de 6,2 %, celle de la farine de 5 % et de 3,4 % pour le sucre, l’autre grand ingrédient nécessaire avant d’oser allumer le four (à surveiller aussi la hausse de 6,5 % du prix de l’électricité).

Et cette situation n’est pas propre aux États-Unis. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) prévenait déjà en novembre d’une hausse de 38 % sur un an des cours mondiaux du blé et de 40 % du sucre, à laquelle il faut ajouter une hausse « prononcée » des produits laitiers.

Noël à travers les nuages

Alors que les plateformes vidéo résument les films de Noël et que la radio n’arrête pas de diffuser « Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi », de Mariah Carey, il y a peu de choses mieux que de sortir de chez soi, même si c’est pour aller dans les magasins acheter le Ingrédients.

Mais une fois décidé s’ils auront un Bonhomme de neige, Sapin de Noël ou le pain d’épice plus traditionnel vous devez surmonter la « peur » de voir le prix d’achat.

Quelque chose de similaire est arrivé au Portoricain Blanca González, qui a expliqué à Efe que les autres années il faisait des biscuits très élaborés, mais que cette année il pariera sur quelque chose de plus simple, avec beaucoup moins de décoration : « Peut-être de simples biscuits au beurre. »

« Il n’y a pas que les desserts, c’est tout, la nourriture et les cadeaux. Les prix sont beaucoup plus chers cette année. Ça va être, c’est sûr, le Noël le plus cher », complainte.

Dans une situation similaire se trouvent les entreprises qui fabriquent des produits pour des événements et des dates spéciales telles que Noël. Le Salvadorien Zissy Castillo, qui dirige l’entreprise de restauration Fête de chariot de nourriture, reconnaît avoir ressenti la hausse des prix.

« C’est de se mettre à pleurer », a-t-il déclaré à Efe, donnant comme exemple que 5 gallons (18 litres) d’huile végétale la plus utilisée par les professionnels de l’alimentation ont monté en flèche et sont passés d’environ 17-22 $ à environ 54.

« Le huile, la sucre, et les fruit pour les desserts de Noël, ils ont doublé le prix », a-t-il déploré d’une situation qui les a obligés à « jouer avec les prix », à réduire les marges et à exclure les petits événements de Noël.

Le prix des cookies

Castillo travaille à Los Angeles, CalifornieUn état dans lequel il est plus cher de préparer des cookies que dans d’autres aux États-Unis, où le prix peut différer, et beaucoup, selon l’endroit où habite le pâtissier de Noël improvisé.

Si la cuisson d’un lot de biscuits de Noël à Miami coûte en moyenne 6,67 $, l’endroit le plus cher pour faire des biscuits de Noël aux États-Unis est dans la ville californienne de San Diego, où un plateau est élevé à 12,4 $.

Ceci selon le fournisseur de kits alimentaires HelloFresh, qui a publié une étude sur le coût de la cuisson de biscuits de Noël traditionnels dans 60 villes américaines et 30 autres pays en utilisant les prix des ingrédients de base pour cette recette : farine, sucre, beurre, œufs et bicarbonate de soude.

La moyenne américaine serait de 6,10 $, loin des 12,83 $ pour la Suède, le pays le plus cher au monde pour faire des biscuits de Noël, République Dominicaine (11.74) et Danemark (10.97).

Mais l’esprit de Noël de González y Castillo les encourage à profiter de la les vacances de décembre et leurs desserts traditionnels et oublier que tout indique que cette année sera le Noël le plus cher en souvenir.

Pourtant, selon la National Retail Federation (NFR), les Américains prévoient de dépenser à ces dates lorsque Noël est célébré, Hanoukka (le « Noël » juif) ou Kwanzaa (célébration de la culture noire qui se déroule chaque année du 26 décembre au 1er janvier) une moyenne de 997$ entre cadeaux, nourriture, décorations et dépenses diverses.