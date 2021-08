Les Bitcoin IRA permettent des investissements à l’abri de l’impôt et propulsent l’économie circulaire Crypto new media

Visitez l’article original*

Comment les IRA peuvent résoudre le problème d’imposition des gains en capital de Bitcoin, activer une norme Bitcoin et faire avancer l’économie circulaire Bitcoin.

En mai 2021, je venais de terminer 12 mois assez intenses pour aider OC Bitcoin Network d’une rencontre mensuelle à une rencontre hebdomadaire. En plus du travail de rencontre, au cours de ces mêmes 12 mois, j’ai consulté indépendamment plus de deux douzaines de petites entreprises sur la façon dont elles pourraient commencer à mettre en œuvre les paiements Bitcoin et personnellement installé BTCPay Server dans quatre restaurants de brique et de mortier ainsi que plusieurs e-commerce entreprises.

Toute l’année 2020 m’a semblé être une véritable guerre populaire. Cela m’a fait ouvrir les yeux sur le fait que l’économie circulaire est à portée de main. Cela m’a fait réaliser que Bitcoin n’est pas une chose qui se passe dans le futur. Bitcoin est une chose qui se passe en ce moment.

Lorsque l’opportunité de venir travailler chez Choice App, un service de compte de retraite individuel (IRA) basé sur Bitcoin, s’est présentée, j’étais évidemment excité car j’aime parler de toutes sortes de produits Bitcoin et ma femme était également ravie que nous revenions. à l’empilement à deux revenus après avoir mené la charge pendant une année complète. Mais, je dois être honnête, il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait que je me vendais et que je devenais entreprise, ce qui m’a fait réfléchir à beaucoup de choses. Cela m’a fait beaucoup réfléchir à notre chemin pour faire circuler le bitcoin en tant que monnaie de notre vivant et cela m’a amené à ouvrir les tactiques sur lesquelles je me concentrais.

Bitcoin répare les comptes de retraite. C’est évidemment positif, mais à première vue, il peut également se heurter à une résistance et à des questions telles que « pourquoi ai-je besoin d’un IRA si j’ai du bitcoin ? »

Je me suis posé la même question. Les concepts d’IRA et de comptes de retraite en général ressemblent à un vestige de l’ancien monde. Aux jeunes ou aux personnes âgées qui ont regardé 2008 se dérouler et qui ont lu le bloc de genèse Bitcoin, les mots ne laissent pas un bon goût.

L’ensemble du concept d’un compte de retraite n’a aucun sens lorsque fiat est la couche de base. Cette prise de conscience m’a fait arrêter de contribuer à un il y a longtemps en faveur de l’empilement de bitcoin à la place.

Et je sais, en discutant avec de nombreux autres Bitcoiners, que certains avaient également emprunté cette voie, tandis que d’autres avaient pris le temps de créer des comptes IRA autogérés et commençaient à brouiller les deux mondes. Je ne détestais pas cette idée, mais j’avais juste du mal à comprendre où ce type de compte s’insère dans mon plan d’empilement de bitcoins.

Comptes de retraite Bitcoin, impôts sur les gains en capital et liens entre les deux mondes

À ce jour, parler de l’intégration des entreprises au serveur BTCPay et de l’utilisation du bitcoin comme argent est toujours une chose difficile à travailler. C’est un travail que vous faites pour l’amour du jeu et non pour le salaire. C’est un travail que vous faites pour vos enfants et petits-enfants, qui, espérons-le, vivront dans un monde où l’économie circulaire Bitcoin a gagné et est devenue la norme.

Même avec l’avancement de Strike et l’outil intelligent qu’il a construit, le « qu’en est-il des gains de plafond ? » les réponses arrivent toujours rapidement et furieusement sur Twitter chaque fois que le sujet de l’économie circulaire est abordé.

Le problème persistant de l’impôt sur les gains en capital et le traitement par l’IRS du bitcoin comme propriété plutôt que comme monnaie est un obstacle majeur entre nous et la norme Bitcoin.

Plus je pensais au facteur paralysant de l’impôt sur les plus-values ​​sur l’économie circulaire, plus je commençais à voir un chevauchement entre ce que je faisais avec le conseil en paiements bitcoin et mon nouveau rôle en parlant de Choice App.

Commençant à voir le chevauchement, j’ai commencé à réinterroger les Bitcoiners que je connaissais qui avaient empilé des bitcoins dans leurs Roth IRA et leur en ai demandé plus à ce sujet.

Certains IRA autogérés sont livrés avec ce qu’on appelle le « contrôle du chéquier ». Cela signifie que vous avez un compte bancaire et un chéquier et qu’en dehors de deux ou trois transactions interdites, vous pouvez littéralement investir l’argent dans ce que vous voulez et conserver cet investissement et échanger cet investissement, en franchise d’impôt.

Prenez cette idée et appliquez-la maintenant à un IRA dans lequel vous créez une LLC ou une fiducie, puis avec cette LLC ou vous faites confiance, vous achetez du bitcoin et détenez vos propres clés et contrôlez le bitcoin dans votre propre portefeuille. Vous avez maintenant le contrôle du portefeuille bitcoin et, en dehors de ces mêmes deux ou trois transactions interdites, vous bénéficiez désormais d’une protection fiscale pour utiliser ce bitcoin comme argent pour faire des investissements.

C’est ainsi que les mondes se heurtent. C’est ainsi que vous pouvez commencer à utiliser le bitcoin comme devise de base maintenant, dans le présent. et continuez à vous déplacer vers une norme Bitcoin personnelle.

Pourquoi l’extraction de Bitcoin dans un IRA est doublement intéressante

Parmi beaucoup, l’une des choses qui m’intéresse le plus à propos de l’exploitation minière de Bitcoin est que les revenus sont libellés en sats. Il n’y a pas encore beaucoup de façons d’être payé en sats, mais l’exploitation minière en fait partie, et nous savons qu’être payé dans une devise est la meilleure façon de commencer à penser dans cette devise.

Lorsque toute l’infrastructure minière et l’hébergement sont regroupés dans un compte fiscalement avantageux, vous pouvez utiliser le bitcoin comme devise de base du côté des revenus ainsi que du côté des dépenses sans pénalité. Le simple changement de mentalité à ce sujet suffira à en faire un bon coup pour beaucoup de gens. Voir ce type de budgétisation en action fera progresser votre cerveau vers un standard Bitcoin personnel.

Roth IRA comme troisième pile Bitcoin

Avoir du bitcoin dans un Roth IRA crée une garantie que ces sats peuvent circuler en tant que monnaie non grevée de notre vivant. Nous n’avons aucune idée de ce que l’avenir nous réserve, mais le paysage des applications et services Bitcoin s’améliore chaque jour.

Imaginez où sera BTCPay Server lorsque beaucoup d’entre nous auront 59 ans et demi. Imaginez, peu importe ce que le paysage politique nous réserve, avoir une troisième pile à utiliser dans l’économie circulaire. (J’ai commencé à empiler des bitcoins provenant d’échanges réguliers comme Coinbase et Cash App, puis j’empile également des bitcoins en les gagnant, en les extrayant à la maison et à partir de Bisq et de guichets automatiques ; ma pile Roth IRA est ma troisième.)

Ma pile Roth IRA ne remplace rien de ce que j’ai fait, mais elle le complimente parfaitement et complète parfaitement les autres façons dont la norme Bitcoin est poussée en avant en montrant que Bitcoin prend du terrain dans les comptes de retraite tout en réalisant une circulaire objectifs économiques.

Il y a une longue route sinueuse remplie de ce que je considérerais comme une «théorie des jeux Bitcoin semi-avancée» pour y arriver, mais je peux honnêtement dire que je n’ai jamais été aussi enthousiasmé par l’état de l’économie circulaire Bitcoin. Je peux voir clairement différentes piles de bitcoins pour différentes choses et je peux sentir mon budget et le budget de ma famille commencer à être libellés en sats.

