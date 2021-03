Les Bitcoiners aiment les chiens, les punaises d’or préfèrent les chats – Nouvelle recherche importante

Une nouvelle recherche de l’échange de crypto américain Xcoins suggère que les investisseurs en or sont assez équitablement répartis entre les hommes et les femmes, mais les hommes dominent les rangs des investisseurs de crypto avec une marge significative.

Les données ont également révélé que «les investisseurs en or sont plus susceptibles de posséder un chat que les détenteurs de crypto-monnaie (45% à 38%), tandis que les détenteurs de crypto-monnaie ont tendance à être des« chiens »(43% à 38%).»

La recherche de Xcoins a utilisé les données du Global Web Index entre 2017 et 2020, pour trouver les différences entre les propriétaires d’or et de crypto.

La recherche a révélé qu’il existe une disparité significative entre les opinions des femmes sur l’or en tant qu’investissement par rapport à la cryptographie. Environ 46,7% des investisseurs en or sont des femmes et 53,5% sont des hommes, tandis que parmi les investisseurs en crypto, 71,9% sont des hommes et seulement 28,1% sont des femmes.

L’écart entre les sexes dans la crypto n’est pas nouveau et il est largement admis que les secteurs de la crypto et de la blockchain sont à dominance masculine. Cependant, la recherche montre que l’écart s’est rétréci au cours des deux dernières années, à mesure que la crypto s’intègre progressivement dans la société traditionnelle.

Un rapport publié par CoinMarketCap en avril 2020 a révélé que 43% des investisseurs intéressés par Bitcoin étaient des femmes, contre seulement 13% l’année précédente. Des données récentes publiées par Cardify ont révélé que le nombre de femmes déposant leur argent dans la crypto augmentait également, les femmes représentant 15% des dépôts cryptographiques en janvier 2021, contre 5,6% l’année précédente.

Malgré l’intérêt croissant des femmes, les recherches de Xcoins soulignent qu’il existe toujours un problème majeur de diversité des sexes dans la cryptographie qui nécessite plus d’action.

Rob Frye, PDG de Xcoins, a commenté les résultats des échanges dans lesquels il a souligné l’importance d’amener plus de femmes dans la crypto, notant que l’adoption générale de Bitcoin dépend de leur participation:

«Si Bitcoin veut réussir dans le grand public, il a besoin du soutien de tous les groupes démographiques. Personne n’empêche les femmes d’entrer ou d’investir dans l’espace cryptographique, mais peu est fait pour les encourager non plus. «

«Avec des données suggérant que les femmes investisseurs considèrent la crypto-monnaie comme un investissement plus risqué, il est clair que davantage doit être fait dans ce domaine pour éduquer et informer les gens des risques que comporte réellement la crypto-monnaie au lieu de laisser des hypothèses entraver la croissance de l’actif.»