Les Bitcoins se battent pour obtenir un soutien de 7000 $ alors que la Chine voit une contraction historique du PIB

18 avril 2020 02:30 & nbspUTC

| Mise à jour:

18 avril 2020 à 02:30 & nbspUTC

Par & nbspKapil Gauhar

Bitcoin (BTC) se battait pour maintenir un soutien de 7000 dollars le 17 avril alors que la Chine a vu une contraction enregistrée du PIB et que le pétrole a chuté aux prix observés pour la dernière fois en 1987.

Prix ​​du Bitcoin (BTC) incertain à 7K $

Les données de Coin360 ont montré que le BTC / USD testait encore et encore la barre des 7000 $ alors que la semaine était attirée par un voisin, après avoir atteint un sommet de 7195 $ jeudi.

Au moment de la presse, la paire a oscillé autour de 7050 $ au milieu de conditions difficiles alors que les marchés traditionnels gardaient de superbes spécialistes financiers.

Le pétrole a connu de nouveaux problèmes malgré l’accord conclu il y a une semaine pour réduire la production. Les CFD sur WTI sont tombés sous les 18 dollars le baril vendredi – coordonnant leurs niveaux d’il y a 33 ans.

Un commentateur, Tone Vays, confirmé dans la version la plus récente de son arrangement YouTube Market Pulse –

«Je pense que le pétrole peut descendre aussi bas que 10 dollars.»

Auparavant, c’était le président américain Donald Trump qui avait librement indiqué qu’acheter à 9 dollars le baril serait fructueux.

Simultanément, les chiffres publiés vendredi ont confirmé une baisse extraordinaire du PIB de la Chine au premier trimestre 2020, l’économie se contractant de 6,8%. Le PIB trimestriel chinois ne s’est jamais contracté.

Ceux qui condamnent le système de monnaie fiduciaire continuent à remettre en question le véritable rôle du PIB dans le choix de la force de «l’économie». Parmi eux, Allen Farrington et Sascha Meyers, qui dans un article publié en mars intitulé «This Is Not Capitalism» ont clarifié la répétition de la mesure.

Il résume

«Des malentendus généralisés sur l’argent et le capital, ainsi que sur les stocks et les flux, se rejoignent pour former un dangereux cocktail avec la croissance du PIB.»

Expert: les pertes pourraient atteindre “5 000 USD bas”

Pour Bitcoin (BTC), dans l’intervalle, c’était la résistance écrasante juste au-delà de 7000 $ qui maintenait fermement la monnaie numérique sous contrôle.

Michaël van de Poppe a mis en garde sur Twitter –

«Rejeté au niveau que nous avons regardé. Encore indécis ici.

«Pourrait balayer les sommets à nouveau, avant de redescendre vers 6 800-6 860 $, puis je chercherais à faire des longs. Perdre cette zone et je crois toujours que nous constatons un faible montant de 5 000 $. “

Les altcoins semblaient plus fragiles, l’Ether (ETH) entraînant d’énormes pertes de jetons de capitalisation boursière d’environ 1,5% sur la journée.

