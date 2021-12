Les Black Cats regardent le choc de la Coupe Carabao en quart de finale après la fouille des «gros canons» du patron Lee Johnson

Sunderland, l’équipe la moins bien classée de la Coupe Carabao, se rendra mardi soir à Arsenal en forme pour son affrontement en quart de finale.

Les Black Cats de Lee Johnson sont actuellement troisièmes de League One et sont la seule équipe de ligue inférieure restante dans le tournoi de cette saison.

Sunderland de Lee Johnson affronte Arsenal en quarts de finale de la Coupe Carabao

Ils ont battu les Queens Park Rangers aux tirs au but au dernier tour et affronteront désormais Arsenal pour une place dans les quatre derniers.

Les Gunners de Mikel Arteta ont écrasé Leeds au cours du week-end et se sont considérablement améliorés ces dernières semaines.

Les Londoniens du nord, qui ont remporté la Coupe de la Ligue pour la dernière fois en 1993, ont également battu Leeds au quatrième tour.

Arsenal v Sunderland: commentaire talkSPORT

La rencontre de la Carabao Cup aura lieu le mardi 21 décembre aux Emirats et le coup d’envoi est prévu à 19h45.

Le match sera diffusé en direct sur talkSPORT avec notre couverture à partir de 19h.

Adrian Durham sera votre hôte tandis que les commentaires seront fournis par Jim Proudfoot et l’ancien défenseur anglais Danny Mills.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple StoreAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

.

Arsenal a battu Leeds lors du dernier tour de la Coupe Carabao Arsenal-Sunderland: Nouvelles de l’équipe

Arsenal a nommé la même formation de départ pour quatre matchs consécutifs de Premier League, ce qui signifie qu’Arteta apportera probablement des changements cette semaine.

Pierre-Emerick Aubameyang reste absent pour raisons disciplinaires tandis que Pablo Mari et Albert Sambi Lokonga ont récemment été testés positifs au Covid.

Les goûts de Rob Holding, Nuno Tavares et Ainsley Maitland-Niles devraient commencer.

Sunderland devrait amener 5 000 fans à Londres mais sera privé d’un certain nombre de joueurs.

Leon Dajaku est sorti et rejoint Dennis Cirkin, Corry Evans, Luke O’Nien et Aiden McGeady sur la touche.

Lynden Gooch est apte à jouer suite à un problème à l’aine.

.

Arsenal de Mikel Arteta a été meilleur ces dernières semaines Arsenal v Sunderland : qu’est-ce qui a été dit ?

Le patron de Sunderland, Lee Johnson, a visé Arsenal et Tottenham avant le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe Carabao.

Johnson s’est moqué des clubs du nord de Londres, affirmant que les vrais « gros canons » attendraient les Black Cats en demi-finale.

Il a plaisanté : « J’adorerais avoir Arsenal ou Tottenham loin sinon ça.

« Et puis nous attendrons les très gros canons quand ce sera à deux pattes. »

Les fans d’Arsenal ont rapidement compris le commentaire et ont répondu avec une fureur typique sur les réseaux sociaux.

Les quarts de finale de la Coupe Carabao

MARDI 21 DÉCEMBRE

Arsenal contre Sunderland – 19h45 – talkSPORT

MERCREDI 22 DÉCEMBRE

Liverpool v Leicester – 19h45 – talkSPORT Tottenham v West Ham – 19h45 – talkSPORT 2 Brentford v Chelsea – 19h45 – talkSPORT APP