Les Black Crowes annoncent une tournée nord-américaine de l’été 2021

LES CROWES NOIRESLa tournée de réunion, qui devait initialement avoir lieu l’été dernier, débutera enfin en juillet. Le trek célébrera le 30e anniversaire de LES CROWES NOIRES‘1990 premier album, “Secouez votre créateur d’argent” et voir le groupe jouer le LP classique dans son intégralité suivi d’un ensemble de FOULES les coups.

La tournée reprogrammée débutera les 20 et 21 juillet à l’Amphithéâtre Ascend de Nashville et comprendra 37 dates sur une période de deux mois, se terminant le 25 septembre à Bethel Woods à Bethel, New York.

Selon Rolling Stone, LES CROWES NOIRES a annoncé ce bassiste Sven Pipien, qui a joué avec le groupe en direct de 1997 jusqu’à la pause du groupe en 2015, rejoindra le groupe pour le trek des retrouvailles.

Les billets pour les nouvelles dates sont en vente maintenant sur le site officiel du groupe. Tous les billets achetés pour les dates 2020 seront honorés lors des spectacles 2021.

LES CROWES NOIRES Dates de la tournée 2021:

20 juillet – Nashville, TN @ Ascend Amphitheatre



21 juillet – Nashville, TN @ Ascend Amphitheatre



24 juillet – Gilford, NH @ Bank of New Hampshire Pavilion



25 juillet -Hartford, CT @ The XFINITY Theatre



28 juillet – Pittsburgh, PA @ S&T Bank Music Park



29 juillet – Detroit, MI @ DTE Energy Music Theatre



31 juillet – St Louis, MO @ Hollywood Casino Amphitheatre



01 août – Indianapolis, IN @ Ruoff Home Mortgage Music Center



03 août – Cincinnati, OH @ Riverbend Music Center



04 août – Cuyahoga Falls, OH @ Blossom Amphitheatre



07 août – Chicago, IL @ Hollywood Casino Amphitheatre



08 août – Milwaukee, WI @ American Family Insurance Amphitheatre



10 août – Rogers, AR @ Walmart Amphitheatre



11 août – Dallas, Texas @ Dos Equis Pavilion



14 août – Houston, Texas @ Cynthia Mitchell Woods Pavilion



15 août – Austin, Texas @ Germania Amphitheatre



18 août – San Diego, Californie @ North Island Credit Union Amphitheatre



19 août – Los Angeles, Californie @ The Forum



21 août – Concord, CA @ Concord Pavilion



22 août – Mountain View, Californie @ Shoreline Amphitheatre



25 août – Portland, OR @ Sunlight Supply Amphitheatre



26 août – Seattle, WA @ White River Amphitheatre



29 août – Denver, CO @ Red Rocks Amphitheatre



30 août – Denver, CO @ Red Rocks Amphitheatre



04 septembre – Atlanta, GA @ Amphithéâtre Cellairis à Lakewood



05 septembre – Birmingham, AL @ Oak Mountain Amphitheatre



07 septembre – West Palm Beach, FL @ Coral Sky Amphitheatre



08 septembre – Tampa, FL @ MIDFLORIDA Credit Union Amphitheatre



10 septembre – Charlotte, NC @ PNC Music Pavilion



11 septembre – Raleigh, Caroline du Nord @ Coastal Credit Union Music Park à Walnut Creek



14 septembre – Saratoga Springs, NY @ Saratoga Performing Arts Center



15 septembre – Boston, MA @ Xfinity Center



17 septembre – Wantagh, NY @ Jones Beach Theatre



18 septembre – Holmdel, NJ @ PNC Bank Arts Center



22 septembre – Washington, DC @ Jiffy Lube Live



23 septembre – Philadelphie, PA @ BB&T Pavilion



25 septembre – Bethel, NY @ Bethel Woods

“Secouez votre créateur d’argent” a été réédité dans des sets multi-formats en février via UMe/Enregistrements américains. L’album, alimenté par des singles “Encore jaloux”, “Deux fois plus dur”, “Elle parle aux anges” et une couverture d’un compatriote géorgien Otis Reddingde “Difficile à gérer”, s’est vendu à plus de cinq millions d’exemplaires.

La gamme la plus récente de LES CROWES NOIRES a donné deux concerts en novembre 2019 – à West Hollywood, en Californie et à New York. Ces spectacles ont vu Chris et Rich Robinson rejoint par SANS TERRE guitariste Isaiah Mitchell, ancien BANDE DE CAMIONS TEDESCHI bassiste Tim Lefebvre de même que BANDE UNE FOIS ET FUTUR membres Joël Robinow sur les claviers et Raj Ojha à la batterie.

