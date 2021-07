Les Black Crowes Brothers Of A Feather seront présentés en avant-première sur Coda Collelction

Les corbeaux noirs se sont associés à The Coda Collection pour présenter Brothers Of A Feather, un nouveau film célébrant la réunion bienvenue des frères Robinson en 2020 ainsi que trois superbes programmes de concerts et de performances en studio qui présentent le groupe au sommet de leur puissance.

Le partenariat culmine aujourd’hui avec la sortie de Brothers of a Feather, qui capture les fondateurs de Black Crowes Chris et Rich Robinson réunis en duo lors d’un concert intime à guichets fermés de San Francisco le 6 mars 2020 – juste avant la pandémie fermer. Jamais vus dans leur intégralité, les arrangements intimes et dépouillés de standards de Crowes tels que « She Talks To Angels », « Remedy » et « Wiser Time » donnent aux paroles et aux structures de la musique une nouvelle perspective bienvenue. « Frères de plume » est disponible en streaming complet exclusivement sur The Coda Collection à partir d’aujourd’hui, 9 juillet.

Au cours des dernières semaines, The Coda Collection a fouillé dans ses vastes archives et présenté des moments inoubliables de l’illustre carrière du groupe. Les films supplémentaires de cette série incluent “Live at Landgraaf 1993”, qui présente le concert féroce du groupe aux Pays-Bas immédiatement après la sortie de leur deuxième album studio acclamé “The Southern Harmony and Musical Companion”. Des interprétations féroces de favoris tels que “No Speak, No Slave”, “Thorn In My Pride” et “Jealous Again” figurent parmi les nombreux points forts de cette superbe performance, qui est maintenant disponible sur The Coda Collection.

Également disponible en streaming maintenant, “Amsterdam Sessions” de 1996, qui a été filmé dans un studio d’enregistrement en Hollande. Le programme offre un regard intime sur le groupe présentant les points forts des troisième et quatrième LP du groupe tout en offrant un portrait intime de l’interaction créative du groupe. Les performances incluent des interprétations inspirées de « Downtown Moneywaster », « How Much For Your Wings » et « Evil Eye »

‘Live at Landgraaf 1990’ présente les débuts européens du groupe au nom de la sortie de leur premier album Shake Your Money Maker. Les performances à haute énergie de classiques tels que “Hard To Handle” ont ravi le public massif et se sont avérées être l’une des hautes performances du célèbre festival Pinkpop.

Lancée au début de 2021, The Coda Collection est une offre de streaming par abonnement proposant une sélection exclusive et organisée des documentaires musicaux les plus emblématiques, des films de concert et des séries épisodiques couvrant des décennies et des genres via Amazon Prime Video Channels associée à un site Web complémentaire explorant de nouvelles points de vue sur la musique.

La collection Coda est désormais disponible pour les membres Amazon Prime aux États-Unis pour 4,99 $ par mois, avec un essai gratuit de 7 jours, et sera déployée dans le monde entier tout au long de l’année.

Explorez une liste complète de titres sur The Coda Collection.