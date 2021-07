Les Black Crowes lancent la tournée ‘Shake Your Money Maker’ à Nashville (vidéo)

Le mardi soir, LES CORBEILLES NOIRES a donné le coup d’envoi de leur très attendu « Secouez votre Money Maker » tournée à guichets fermés à l’Ascend Amphitheatre de Nashville, Tennessee, marquant l’une des premières grandes tournées rock à revenir depuis le début de la pandémie.

Célébrant le 30e anniversaire de leur premier album multiplatine (« Secouez votre Money Maker », 1990), LES CORBEILLES NOIRES sont montés sur scène alors que le soleil se couchait sur Nashville et ont ravi la foule en jouant leur disque emblématique en entier. L’ensemble inspiré du juke-joint, complet avec un juke-box et une barre complète, a mis en scène les premières cordes de “Deux fois plus dur” a sonné dans tout le sud, l’air d’été comme chanteur principal Chris Robinson et guitariste Riche Robinson a pris la scène avec le bassiste de longue date Sven Pipien. Le groupe a livré un set époustouflant de deux heures rempli de tubes, dont “Encore jaloux”, “Sœur Chance”, “Difficile à gérer” et “Elle parle aux anges” avant de clôturer le spectacle avec un rappel rugissant de leur ballade en tête des charts “Remède”.

La setlist était la suivante :

01. Deux fois plus dur



02. Jaloux à nouveau



03. Sœur Chance



04. Pourrais-je avoir été si aveugle



05. Voir des choses



06. Difficile à gérer



07. Épais et fin



08. Elle parle aux anges



09. Struttin Blues



dix. Regardez-le froid



11. Ne parle pas



12. Aller plus vite



13. Maladie de l’hôtel



14. Blues à la tête haute



15. Bon vendredi



16. Temps plus sage



17. Épine dans ma fierté



18. Pique-moi



19. Chant d’âme

Bis:

20. Remède

Produit par Pays vivant, la tournée “Shake Your Money Maker” des BLACK CROWES jouera 37 dates à travers le pays avant de terminer la tournée au Bethel Woods Center for the Arts à Bethel, New York, le 25 septembre. se produire au légendaire Festival de jazz de la Nouvelle-Orléans le vendredi 8 octobre et Diligence le 1er mai 2022.

Joindre Chris et Riche dans le nouveau CORBEILLES NOIRES la gamme est Pipien, qui a joué avec le groupe en direct de 1997 jusqu’à la pause du groupe en 2015, avec Brian Griffin à la batterie, Joël Robinow sur les claviers et Isaïe Mitchell à la guitare, plus choristes Mackenzie Adams et Leslie Grant.

Interrogé sur ce qui se cache derrière la décision de réformer LES CORBEILLES NOIRES sans membre fondateur/batteur Steve Gorman, qui a écrit les mémoires de 2019 « Difficile à gérer : la vie et la mort des Black Crowes », Riche a dit à Long Island Weekly : “Steve était l’une des forces incroyablement négatives et manipulatrices du groupe avec lesquelles nous ne voulions vraiment pas faire face. Pour revenir, nous avons vraiment dû faire cette purge très spécifique où nous nous concentrons sur nous deux et que ce soit quelque chose de positif. Nous pouvons être en charge de nos propres déclencheurs, mais si vous avez d’autres personnes autour qui ont un programme, ce que beaucoup de personnes âgées ont fait, ça va juste s’effondrer et brûler. Nous n’avons pas considéré cela comme une chose ponctuelle. Nous voulons nous concentrer et le faire bien pour nous-mêmes en tant qu’êtres humains. Pour nous-mêmes en tant que frères. Pour nous-mêmes en tant que partenaires d’écriture et de création ainsi que pour les autres raisons.”

Dans une interview de février 2020 avec Fusion de Détroit WRIF station de radio, Gorman a dit qu’il n’était pas surpris de voir Chris et Riche faire équipe avec de nouveaux musiciens pour une tournée. “Pour moi, c’est une fatalité depuis des années”, Steve “Je pense qu’ils ont tous les deux fait de sérieux efforts pour s’établir dans des carrières solo qui pourraient les soutenir, qui pourraient leur fournir une vie, et je suppose qu’aucun de ceux-ci n’a vraiment fonctionné. Et donc ils auraient toujours besoin d’être LES CORBEILLES NOIRES de nouveau. Et cette tournée est une indication du fait que, pour eux, ils ont toujours été LES CORBEILLES NOIRES. Et à moi, LES CORBEILLES NOIRES était un groupe. Il ne s’agissait pas de leur groupe ; c’était notre groupe. C’était six personnes, ou c’était cinq personnes, ou c’était quatre personnes, selon les années, mais c’était toujours une chose bien plus importante que deux frères qui écrivaient les chansons. Le succès de ce groupe a beaucoup à voir avec bien plus qu’eux, c’est mon point de vue. Et ce qui était le plus spécial à propos de ce groupe, comme je l’ai déjà dit, c’est ce que six personnes étaient capables de faire quand nous étions sur la même longueur d’onde.”

Gorman a poursuivi en disant qu’il ne blâme pas nécessairement le Robinson frères de vouloir garder LES CORBEILLES NOIRES marque vivante.

“Cette tournée n’a rien à voir avec moi – elle ne l’a jamais fait; elle n’aurait jamais dû”, a-t-il expliqué. “LES CORBEILLES NOIRES sont mon passé. Maintenant, la musique est toujours là. Et si quelqu’un va voir cette tournée et décide qu’il aime LES CORBEILLES NOIRES maintenant, je pense que c’est fantastique. Je suis pour la préservation de l’héritage du groupe dans lequel j’étais. Je pense que cette tournée n’a rien à voir avec ça. Je pense que cette tournée est que les deux ont besoin d’argent. Et à cela je dis — et c’est bien. Je sais ce que c’est que d’être préoccupé par mes finances ; tout le monde le fait. Et si vous avez la cinquantaine et que vous pouvez gagner votre vie en jouant de la musique, alors, par Dieu, vous devriez jouer de la musique, si c’est ce que vous voulez faire. Ainsi, ils ont pleinement le droit de le faire – légalement, éthiquement et moralement ; peu importe. C’est bon. Ça n’a rien à voir avec moi. Alors, vis et laisse vivre.”

« Secouez votre Money Maker » a été réédité dans des ensembles multi-formats de février à UMe/Enregistrements américains. L’album, alimenté par des singles “Encore jaloux”, “Deux fois plus dur”, “Elle parle aux anges” et une reprise de son compatriote géorgien Otis Redding‘s “Difficile à gérer”, s’est vendu à plus de cinq millions d’exemplaires.