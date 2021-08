Les Black Crowes reprogramment leur tournée au Royaume-Uni et en Irlande jusqu’en septembre 2022

Les corbeaux noirs ont reprogrammé leur prochaine tournée au Royaume-Uni et en Irlande pour la deuxième fois en raison de la pandémie de coronavirus en cours, les dates étant désormais confirmées pour septembre 2022.

La tournée ‘Shake Your Money Maker’, qui voyage actuellement à travers les États-Unis, célèbre les 30 ans du premier album du groupe de rock géorgien – maintenant composé des frères Rich et Chris Robinson et de Sven Pipien.

Après avoir reporté les concerts à l’automne de cette année, le groupe a maintenant annoncé qu’ils devaient à nouveau déplacer la tournée. Les Black Crowes se dirigeront désormais vers la 3Arena de Dublin, l’O2 Apollo à Manchester et l’O2 Academy Brixton à Londres en septembre 2022.

Les dates européennes du groupe suivront et dureront jusqu’au 19 octobre, date à laquelle ils se termineront à Lisbonne, au Portugal. Visitez le groupe site officiel pour plus d’informations.

“Royaume-Uni et Europe : en raison de l’incertitude persistante associée aux tournées internationales, la tournée” Shake Your Money Maker “est reportée à 2022”, a déclaré le groupe dans un communiqué sur Instagram. Les billets seront honorés aux nouvelles dates et les détenteurs de billets recevront bientôt des e-mails contenant plus d’informations.

Le mois dernier, les Black Crowes a annoncé un nouveau film célébrant leurs retrouvailles en 2020. Vous pouvez regarder la bande-annonce de Brothers Of A Feather ci-dessus. En collaboration avec The Coda Collection, le film célébrera les retrouvailles des frères Robinson ainsi que trois programmes de concerts et de performances en studio qui mettent en lumière le groupe à son apogée.

Pendant ce temps, l’ancien guitariste des Black Crowes Marc Ford a révélé que il a été invité à rejoindre Guns N’ Roses à deux reprises. S’exprimant dans une récente interview, Ford a évoqué le fait qu’on lui ait demandé de rejoindre le groupe après le départ brutal d’Izzy Stradlin en 1991, et à nouveau au début des années 2000, lorsque le leader Axl Rose cherchait à réorganiser la formation GnR.

Vous pouvez voir les dates reprogrammées des Black Crowes pour 2022 ci-dessous :

21 SEPTEMBRE – 3Arena, Dublin

24 SEPTEMBRE – O2 Apollo, Manchester

26 SEPTEMBRE – O2 Academy Brixton, Londres

27 SEPTEMBRE – O2 Academy Brixton, Londres.

