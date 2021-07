Les Black Crowes s’associent à la Coda Collection pour sortir le nouveau film “Brothers Of A Feather”

LES CORBEILLES NOIRES ont uni leurs forces avec La Collection Coda à la première “Frères d’une plume”, un nouveau film célébrant les retrouvailles bienvenues en 2020 des Robinson frères ainsi que trois superbes programmes de concerts et de performances en studio qui présentent le groupe au sommet de sa puissance. Le partenariat culmine aujourd’hui avec la sortie de “Frères d’une plume”, qui capture LES CORBEILLES NOIRES fondateurs Chris et Riche Robinson réunis en duo lors d’un concert intime à guichets fermés de San Francisco le 6 mars 2020 – juste avant la fermeture de la pandémie. Jamais vus dans leur intégralité, les arrangements intimes et dépouillés de CORBEILLES des normes telles que “Elle parle aux anges”, “Remède” et « Temps plus sage » donner aux paroles et aux structures de la musique une nouvelle perspective bienvenue. “Frères de plume” est disponible en streaming en intégralité exclusivement sur La Collection Coda à partir du 9 juillet.

Au cours des dernières semaines, La Collection Coda a fouillé dans ses vastes archives et présenté des moments inoubliables de LES CORBEILLES NOIRES‘ illustre carrière. Les films supplémentaires de cette série incluent “Vivre à Landgraaf 1993”, qui présente le concert féroce du groupe aux Pays-Bas juste après la sortie de leur deuxième album studio acclamé “L’Harmonie Du Sud Et Le Compagnon Musical”. Des interprétations féroces de favoris tels que “Pas de parole, pas d’esclave”, “Épine dans ma fierté” et “Encore jaloux” figurez parmi les nombreux points forts de cette superbe performance, disponible sur La Collection Coda à présent.

1996 est également disponible en streaming “Séances d’Amsterdam”, qui a été filmé dans un studio d’enregistrement en Hollande. Le programme offre un regard intime sur le groupe présentant les points forts des troisième et quatrième LP du groupe tout en offrant un portrait intime de l’interaction créative du groupe. Les performances comprennent des interprétations inspirées de “Le centre-ville gaspilleur”, “Combien pour vos ailes” et “Mauvais œil”.

“Vivre à Landgraaf 1990” présente les débuts européens du groupe pour la sortie de leur premier album « Secouez votre Money Maker ». Performances à haute énergie des classiques tels que “Difficile à gérer” a ravi le public massif et s’est avéré être l’une des hautes performances du célèbre pop rose Festival.

Lancé début 2021, La Collection Coda est une offre de streaming par abonnement proposant une sélection exclusive et organisée des documentaires musicaux les plus emblématiques, des films de concert et des séries épisodiques couvrant des décennies et des genres via Amazon Prime des chaînes vidéo couplées à un site internet complémentaire explorant de nouvelles perspectives sur la musique.

La Collection Coda est disponible pour Amazon Prime aux États-Unis maintenant pour 4,99 $ par mois, avec un essai gratuit de sept jours, et sera déployé dans le monde entier tout au long de l’année.

Explorer La Collection Coda et pour vous inscrire à un essai gratuit de sept jours, visitez www.codacollection.co.



