Les Black Crowes travaillent sur une nouvelle musique avec le producteur de “Shake Your Money Maker” George Drakoulias : “C’est super excitant”

LES CORBEILLES NOIRES‘ Chris et Riche Robinson ont confirmé au “Service Lipps avec Scott Lipps” podcast qu’ils ont écrit un tas de chansons pendant leur temps d’arrêt du coronavirus. Ils travaillent à nouveau avec Georges Drakoulias, le producteur de leur premier album multi-platine, « Secouez votre Money Maker », avec l’espoir de sortir un nouveau record en 2022.

“Oui, Chris et j’écris toujours ; en général, c’est ce que nous faisons”, Riche a dit à l’hôte de podcast Scott Lipps. “Et ça me permet de rester sain d’esprit en une journée, de pouvoir écrire des chansons. J’ai un studio ici [at home], donc pour moi, c’était l’une des choses qui ont tout maintenu pendant cette période que nous avons eue. Pour pouvoir envoyer des chansons à Chris et qu’il m’envoie des trucs, et d’avant en arrière. Et aussi travailler avec George encore pour la première fois a été génial; ça a été vraiment cool.”

Dans une interview séparée avec le Pittsburgh Post-Gazette, Chris discuté du processus d’écriture du nouveau CORBEILLES NOIRES chansons, en disant: “Nous étions assis pendant la pandémie, et Riche J’ai juste commencé à m’envoyer des trucs et deux ou trois choses se sont transformées en cinq ou six choses. C’est juste comme ça que nous travaillons. Il a un petit home studio, donc il peut m’envoyer des croquis. Je ne suis pas si avancé technologiquement. Je suis comme avec un crayon sur une vieille feuille de papier.”

Chris a poursuivi en disant que LES CORBEILLES NOIRES se concentrera sur leur prochaine tournée célébrant le 30e anniversaire de « Secouez votre Money Maker » avant de reprendre le travail sur le nouvel album.

“Nous voulons juste obtenir autant de chansons que possible et nous travaillons avec Georges Drakoulias encore une fois, notre producteur, qui a été fantastique”, a-t-il déclaré. “[He’s] une des vraies dernières des grandes oreilles pour l’essence de ces chansons, ce qu’elles peuvent être, comment elles vivent. Une grande chanson vit en dehors du temps où elle est faite. Il a une grande vision de cette façon. Il comprend nos points forts d’écrivains et notre talent de musiciens. Alors, c’est super excitant. Je sais que nous allons faire un disque. On pourrait en faire un demain. Encore une fois, notre objectif pendant tout ce temps a été la tournée.”

Joindre Chris et Riche dans le nouveau CORBEILLES NOIRES le line-up revient bassiste Sven Pipien, qui a joué avec le groupe en direct de 1997 jusqu’à la pause du groupe en 2015, avec Brian Griffin à la batterie, Joël Robinow sur les claviers et Isaïe Mitchell à la guitare, plus choristes Mackenzie Adams et Leslie Grant.

LES CORBEILLES NOIRESLa tournée reprogrammée débutera les 20 et 21 juillet à l’Ascend Amphitheatre de Nashville et comprendra 37 dates sur une période de deux mois, se terminant le 25 septembre à Bethel Woods à Bethel, New York.

« Secouez votre Money Maker » a été réédité dans des ensembles multi-formats de février à UMe/Enregistrements américains. L’album, alimenté par des singles “Encore jaloux”, “Deux fois plus dur”, “Elle parle aux anges” et une reprise de son compatriote géorgien Otis Redding‘s “Difficile à gérer”, s’est vendu à plus de cinq millions d’exemplaires.



