Les Black Star Riders et le leader de Thin Lizzy, Ricky Warwick, sont testés positifs pour Covid 19 : « Ça craint »

Ricky Warwick a été testé positif au COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

le CAVALIERS ÉTOILES NOIRES et MINCE LIZZY le leader a révélé son diagnostic dans un Instagram poste plus tôt dans la journée (jeudi 6 janvier). Il a écrit : « J’ai du covid.. c’est nul !! Ce serait encore plus nul si je n’étais pas vacciné et boosté !! #covidsucks? #ɢᴇᴛᴠᴀᴄᴄɪɴᴀᴛᴇᴅ ».

Il y a deux ans, Ricky a reçu un diagnostic de pleurésie, une maladie dans laquelle les parois des poumons s’enflamment.

En plus de faire front MINCE LIZZY et CAVALIERS ÉTOILES NOIRES, Warwick était le guitariste et chanteur de LE TOUT-PUISSANT, et se produit régulièrement en solo acoustique.

Né à Newtownards, comté de Down, Irlande du Nord, Ricky appelle maintenant Los Angeles chez lui – il y vit depuis près de deux décennies. Ricky a quatre enfants – son plus jeune a 13 ans et son aîné a 24 ans.

En 2019, Warwick signé un accord mondial avec Explosion nucléaire pour ses sorties d’albums solo. Sa dernière offre solo, « Quand la vie était dure et rapide », est sorti en février 2021.

CAVALIERS ÉTOILES NOIRES‘ quatrième album studio « Un autre état de grâce », est sorti en septembre 2019 via Explosion nucléaire.

En octobre dernier, CAVALIERS ÉTOILES NOIRES est entré en studio à Los Angeles avec le producteur de longue date Jay Ruston (PIERRE AURE, PANTHÈRE D’ACIER, URIAH HEEP, ANTHRAX) pour commencer l’enregistrement de leur nouveau LP.

Le nouvel album présentera une programmation différente de celle des versions précédentes du groupe, en raison du fondateur et guitariste principal Scott Gorhamla décision de se retirer de tous les engagements d’enregistrement et de tournée avec le groupe.



Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Ricky Warwick (@rickywarwickofficial) Mots clés: cavaliers étoiles noires Publié dans:

Des nouvelles COMMENTAIRES Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).