Les blagues de la saison 5 de ‘Rick and Morty’ ont-elles été stérilisées par Wokeness? 10z viral

Spoilers à venir.

Thanksgiving en juillet ? Bien sûr, pourquoi pas. Le dernier épisode de “Rick et Morty” était peut-être hors saison, mais personne ne devrait se plaindre: c’était l’épisode le plus fort à ce jour de la saison 5 de la série, le premier qui semblait proche de correspondre à l’ambiance de la saison passée.

L’épisode commence avec Morty laser accidentellement la Constitution, la Liberty Bell et la Statue de la Liberté. Un robot caché à l’intérieur de Lady Liberty toutes ces années émerge à la surprise de Morty – mais pas de celle de Rick : « Ne faites jamais confiance aux Français », soupire-t-il. Déjà, c’est un départ fou. Rick avait essayé de voler la Constitution pour la carte au trésor au dos, un hommage au classique de 2004 de Nicholas Cage, “National Treasure”, mais lorsque le robot français commence à se déchaîner à travers New York, une nouvelle intrigue est née.

Le président Curtis (exprimé une fois de plus par Keith David et devenant rapidement le meilleur personnage récurrent de la série) sait que Rick est derrière tout cela et envoie l’armée pour le capturer. Ils entourent la maison familiale d’un bouclier anti-portail et d’une charge de troupes, tandis que le reste de la famille Smith/Sanchez essaie de profiter de Thanksgiving. Rick pense qu’il obtiendra une grâce présidentielle en se déguisant en dinde de Thanksgiving, un tour qu’il dit avoir réussi à plusieurs reprises (cela n’a jamais été montré à l’écran mais explique comment Rick a réussi à rester en dehors de la prison). Malheureusement, Curtis est sage dans son jeu, et des mesures de sécurité incroyables sont en place pour empêcher toute infiltration du troupeau de dindes alors en route vers la Maison Blanche.

L’épisode se transforme en une mission de casse technologique, avec Rick et Morty transformés en dindes, essayant de dépasser les Marines, qui sont eux-mêmes transformés en dindes pour empêcher que cela ne se produise. Ils réussissent, mais Curtis est déterminé à les arrêter, exigeant qu’il soit également transformé en dinde pour rechercher Rick. Toute la série d’événements est absurde et capture une partie de la folie de l’épisode “Pickle Rick” de la saison trois dans laquelle, comme le titre l’indique, Rick s’est transformé en cornichon.

Mais il se passe plus ici que le changement de forme fou. Les scientifiques et les Marines tentent d’extraire le président mais attrapent la mauvaise dinde, la reconstruisant en une chimère Curtis-dinde qu’ils croient tous être le vrai président. Pendant ce temps, le reste des dindes est envoyé dans les cavernes souterraines sous la Maison Blanche où ils peuvent être chassés par Franklin Roosevelt (dans cette histoire, le 32e président n’est pas mort mais a été transformé en mi-araignée, mi-homme par un Comme pour leurs aventures sous la Maison Blanche dans les années passées (chasse d’un extraterrestre dans les “Kennedy Sex Tunnels”), tout cela fait allusion à une partie de la construction du monde en profondeur et très étrange pour laquelle le la série est connue.

Rick, Morty et Curtis s’échappent et mangent le dîner de Thanksgiving avec le reste de la famille tout en préparant comment remettre le vrai président au pouvoir. Cela s’avérera difficile : Turquie-Curtis a le Congrès de son côté et lève une armée de super-soldats dinde-man – peut-être les hybrides humains-animaux contre lesquels George W. Bush nous avait mis en garde en 2006. Rick et Curtis ont mis de côté leur rivalité pour le moment et voyage à la Crypte du Nouveau Monde, encore une autre partie de l’architecture cachée du district fédéral.

Là, ils découvrent que les premiers habitants de l’Amérique étaient d’énormes dinosaures de dinde. Les pèlerins et les Indiens, dans ce récit, étaient des races spatiales en guerre les uns contre les autres qui se sont écrasés ici et se sont unis dans un combat contre les dindes géantes. C’est la vraie base de l’histoire de Thanksgiving, cachée jusqu’à présent, quand ces — robots ? Extraterrestres? Des robots extraterrestres ? – réapparaître et rejoindre l’humanité dans une nouvelle guerre mondiale contre les dindes. Il y a des séquences de bataille, et ainsi de suite, qui s’inspirent des meilleurs tropes de films d’action.

La comédie sûre n’est pas une comédie

Cet épisode était bon, peut-être le meilleur de la saison en cours. Mais nous y voyons toujours la même preuve de prudence qui a tourmenté l’écriture tout au long de la saison 5. Tous les spectacles changent au fur et à mesure qu’ils avancent, et les personnages unidimensionnels deviennent multiformes à mesure que les écrivains ont le temps et l’espace pour explorer leurs profondeurs. Ce genre de changement est bon et permet un meilleur spectacle.

Mais l’approche de l’humour sans vaches sacrées a également changé. La première fois que j’ai regardé cette émission, j’étais constamment en train de rire aux éclats, principalement parce que l’humour était si frais, si inattendu et si tranchant. Aucune personne ou institution n’était à l’abri de la parodie, qui, combinée au nihilisme de Rick, a donné lieu à une série de prises de vue brutalement drôles.

Le groupe actuel d’écrivains sont tous des vétérans des saisons passées, mais c’est un groupe allégé. Beaucoup de ceux qui ont écrit les premières saisons délicieusement exagérées sont partis et sont partis avec eux, c’est le courage d’attaquer tout et n’importe quoi au service de l’intrigue et de bien rire. Il est difficile de ne pas voir le durcissement des lignes de guerre culturelle dans tout cela, l’ascendant d’une élite éveillée qui punira ceux qui les ridiculisent.

Il y a eu de bons rires du ventre cette saison, mais ils ne font que légèrement égratigner les nouvelles normes de l’élite de la société. Lorsqu’un homme riche d’apparence manifestement arabe va acheter Planetina dans l’épisode 3, le plan tourne mal et ses derniers mots sont “Je suis un personnage individuel, je ne représente aucun groupe” avant d’être tué par des phoques (l’animal, pas Navy SEALS) . C’est une ligne solide, une méta-blague sur le fait qu’avoir un Arabe comme méchant sera considéré comme « problématique » par les réprimandes en ligne. Mais reconnaître cela est, en soi, assez sûr.

Peut-être qu’il n’y a pas moyen de contourner cela. Ignorer les nouvelles règles émises par l’école de la comédie «ce n’est pas drôle» serait courageux et rafraîchissant, mais ce serait aussi ignorer la réalité, ce qu’un spectacle d’actualité ne peut jamais faire. Se moquer trop durement, cependant, n’inviterait pas seulement à l’action de la foule indignée, mais rendrait également le spectacle bien plus sur quelque chose qu’il n’a jamais été censé être.

Tout le truc de Rick, c’est qu’il s’en fiche. Ne pas s’en soucier devient de moins en moins une option dans la vraie vie, mais un savant fou avec un pistolet à portail va faire ce qu’il veut. Ainsi, semble-t-il, sont les gens qui l’écrivent. C’est leur perte, et la nôtre.