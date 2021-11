Les blagues sur les pets d’Animal Crossing restent perdues dans la traduction alors que Kapp’n revient dans de nouveaux horizons

Image : La vie de Nintendo

Noël – ou plutôt le vendredi 5 novembre – est arrivé tôt hier lorsque la mise à jour tant attendue de la version 2.0 d’Animal Crossing: New Horizons a été étonnamment publiée plus d’une journée complète avant la date prévue.

Alors qu’une grande partie du battage médiatique autour de la prétendue dernière mise à jour de contenu gratuite majeure se concentrait sur le retour de Brewster et de son café, une grande partie du battage médiatique post-Direct s’est concentré sur le retour de Kapp’n et de son bateau.… Eh bien, au moins dans ce maison de l’écrivain.

Et donc, nous étions heureux de revoir le même vieux Kapp’n hier après une si longue absence, mais nous avons également été ravis de remarquer quelques petits changements, nous incitant à partager quelques faits amusants et théories de fans sur notre favori personnel PNJ du côté japonais du fandom d’Animal Crossing – ou, devrions-nous dire, Dōbutsu no Mori fandom. C’est vrai, nous avons joué plus de 500 heures (et ce n’est pas fini) des deux Tobi Mori (Animal Crossing: New Leaf) et Atsu-Mori (ACNH) pour que vous n’ayez pas à le faire !

Bien que vous le feriez, bien sûr.

Kapp’n recule dans un bateau au large de notre quai comme s’il était celui qui attendait que nous nous présentions (Image: Nintendo Life / Andrew J. Rue)

Fait amusant : c’est un kappa !

À moins que vous n’ayez une connaissance plus que passagère de la culture japonaise, vous pouvez être pardonné de confondre Kapp’n avec une tortue de mer alors qu’il s’agit en fait d’un kappa, une créature parfois espiègle et parfois malveillante du folklore japonais.

Physiquement, les kappa sont souvent représentés comme des créatures mi-humaines, mi-reptiliennes de petite taille qui possèdent des carapaces de tortue sur le dos et des taches chauves semblables à celles de Friar Tuck sur le dessus de la tête. En effet, si vous doutez de nous au sujet de Kapp’n et de ses proches sur l’île de Tortimer, les taches chauves que vous pouvez invariablement trouver au-dessus de leurs têtes sont un révélateur. Appelées sara (littéralement « plats » ou « assiettes »), ces zones chauves sont en réalité concaves et contiennent de petites flaques d’eau qui seraient à l’origine du pouvoir surnaturel d’un kappa.

On dit également que les kappa hantent les ruisseaux et les étangs (et même les toilettes) du Japon, où ils font des farces inoffensives ou attaquent vicieusement leurs malheureuses victimes. En théorie, les légendes sur le kappa auraient pu servir à effrayer les enfants de jouer près d’eaux dangereuses, mais peut-être que d’autres aspects de leur mythologie sont mieux laissés inexpliqués. Plus pertinent pour Kapp’n, cependant, les kappa seraient friands de concombres et apparemment associés à des flatulences, ce qui expliquerait en grande partie pourquoi Kapp’n chante si souvent sur les concombres et coupe le vent à mi-parcours dans Dōbutsu no Mori.

Et comme vous l’avez sûrement remarqué maintenant, le nom Kapp’n lui-même est un jeu sur le mot kappa. Eh bien, il en va de même pour son surnom original en japonais, Kappei.

Kappei (Kapp’n) s’excusant pas si poliment d’avoir coupé le vent à Tobi-Mori (ACNL) (Image: Andrew J. Rue)

Fan Theory : C’est un crooner et un rustre !

De nombreux fans de Dōbutsu no Mori ont établi des comparaisons entre Kappei et au moins deux célébrités, ce qui laisse à penser que son personnage a été inspiré par l’un, l’autre, ou peut-être une fusion des deux.

Premièrement, certains ont remarqué des similitudes entre les chants de marins que Kappei chante et les chansons que Yūzō Kayama chantonnait, en particulier son tube « Kimi to Itsumademo » (officieusement, « Forever with You », ci-dessus). Yūzō Kayama est un musicien et acteur célèbre dont la double carrière musicale et cinématographique était à peu près analogue à celle d’Elvis Presley, et bien que notre famille jure que ses chansons ont été l’inspiration derrière les chants de marins de Kappei, nous laisserons vos oreilles juger de celle-ci. .

Deuxièmement, d’autres ont remarqué des similitudes entre Kappei dans le dialecte et le nom et une personnalité de la télévision basée à Aomori connue professionnellement sous le nom d’Ina Kappei. Le choix de bercer le capitaine McCallister de Springfield lors de la localisation de Kappei pour l’Ouest était inspiré, mais dans son Japon natal, il parle moins comme un pirate marin que comme un rustre de campagne. En fait, le nom de scène d’Ina Kappei lui-même est un jeu sur inakappei, une insulte qui peut se traduire par bumpkin ou yokel.

Yūzō Kayama (à gauche) apparaissant à la télévision avec Ina Kappei (à droite) vers les années 1980—la vache sacrée, whatta coinkydink ! (Image : Source)

Fait amusant : il a un tout nouveau drapeau !

À Tobi-Mori (ACNL), le drapeau de Kappei arborait une roue de bateau en blanc sur un simple motif à carreaux bleu et rouge, un symbole aussi approprié que n’importe quel autre pour notre passeur bien-aimé. A Atsu-Mori (ACNH), cependant, Kappei arbore désormais un tout nouveau drapeau sur son bateau.

À première vue, il semble que le nouveau drapeau rouge et blanc de Kappei représente une montagne avec le soleil. Certes, le drapeau rappellera certainement à certains joueurs occidentaux les trente-six vues du mont Fuji d’Hokusai, d’autant plus que son tirage le plus célèbre peut être donné au musée dans le jeu lui-même.

Néanmoins, si vous avez étudié même un peu le japonais, vous reconnaîtrez instantanément le nouveau drapeau de Kappei non seulement comme une montagne volcanique ressemblant au mont Fuji, mais aussi comme une interprétation intelligente d’une lettre phonétique de l’un des deux syllabaires utilisés dans l’écriture japonaise. système, à savoir la lettre hiragana pe. Pourquoi la lettre hiragana pe, pourriez-vous raisonnablement demander ? Eh bien, parce que Kappei épelle son nom en hiragana, ce qui nous amène enfin à notre propre théorie des fans….

Kappei (Kapp’n) arbore un nouveau drapeau à Atsu-Mori (ACNH) représentant le pe de Kappei déguisé en montagne avec le soleil (Image : Andrew J. Rue)

Fan Theory : Kapp’n est une blague de pet élaborée !

Comme la plupart des personnages de Dōbutsu no Mori, le nom de Kappei est une sorte de jeu de mots, et il fonctionne à plus d’un niveau. Au premier niveau, comme nous l’avons évoqué plus haut, Kappei est une combinaison de kappa et du nom masculin se terminant par -hei ou -pei (comme dans les noms communs Kōhei ou Junpei), ce qui nous donne Kappei. Au deuxième niveau, comme nous l’avons également mentionné ci-dessus, Kappei pourrait être un hommage à Ina Kappei compte tenu du dialecte et du nom qu’ils partagent tous les deux. Au troisième niveau, Kappei pourrait également être une blague de pet subtile. Essayez et nu avec nous pour un sort.

il semble raisonnable que le même processus phonologique qui transforme buu en puu puisse également transformer hei en pei, faisant en sorte que Kappei fonctionne comme une combinaison de kappa et d’un poot humide

Lorsqu’ils sont rendus sous forme d’effets sonores dans les mangas, le buu le plus puissant ou le puu le plus doux (et éventuellement le plus humide) sont les onomatopées de choix pour transmettre les flatulences au lecteur. Ceux-ci peuvent apparaître arbitrairement allongés (comme dans buuuuuu) ou en rafales staccato (comme dans puppuppu), et orthographiés en hiragana ou en katakana pour accentuer. Et la créativité des artistes japonais ne s’arrête pas là. Par exemple, un sifflement silencieux peut être capturé avec suu ou combiné avec puu, nous donnant des interprétations aussi colorées que pusuuuu. Bien que nous nous appuyions certes sur notre mémoire, nous pourrions jurer avoir vu au moins un toot capturé en tant que hei. En tant que linguistes amateurs, il nous semble raisonnable que le même processus phonologique qui transforme buu en puu puisse également transformer hei en pei, faisant en sorte que Kappei fonctionne également comme une combinaison de kappa et d’un poot humide.

Une estampe de Yoshitoshi représentant un pêcheur recourant à la guerre chimique pour repousser une attaque kappa.

S’il semble que nous atteignons ici, considérez les faits qu’il est un mot pour un rot du bas dans le

dictionnaire et neppe est l’argot pour flatulence somnambulaire. Peut-être moins omniprésent dans le langage familier qu’onara, il apparaît dans des expressions courantes comme he demo nai, qui se traduit idiomatiquement par « trivial » mais se traduit littéralement par « pas même un pet ». Ou, considérez l’expression connexe, kappa no he, qui se traduit idiomatiquement par « un morceau de gâteau » mais se traduit littéralement par « un pet de kappa » — attendez, un pet de kappa… ?!

Avec tout le respect que je dois à Yūzō Kayama et Ina Kappei, il semblerait que l’expression kappa no he – en plus des associations fortes et innombrables entre kappa et tout ce qui est scatologique pour commencer – ait fourni une troisième source d’inspiration pour le personnage Kappei.

Alors, la prochaine fois que vous verrez Kapp’n et son nouveau drapeau dans New Horizons, eh bien… vous ne pouvez pas non plus lire cet article maintenant, n’est-ce pas ?

N’hésitez pas à partager votre amour, vos faits amusants et vos théories de fans sur Kapp’n ci-dessous.