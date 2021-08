Les blanchisseurs de crypto utilisent l’anti-analyse de la blockchain pour échapper à l’application de la loi Crypto new media

Source : Adobe/cendeced

Dans une course aux armements sans fin opposant les entreprises de conformité crypto et les cybercriminels, un outil d’analyse de blockchain a été mis à disposition sur le dark web, permettant de vérifier les adresses Bitcoin (BTC) pour les liens avec des activités criminelles, selon la société d’analyse de blockchain. Elliptique. L’outil permet aux blanchisseurs de crypto de tester si leurs actifs pourraient être identifiés comme des produits du crime par des échanges légitimes.

Les échanges de crypto dans le monde entier utilisent des outils d’analyse de blockchain pour vérifier les dépôts des clients pour les liens vers des activités illégales.

« En retraçant une transaction via la blockchain, ces outils peuvent identifier si les fonds proviennent d’un portefeuille associé à un ransomware ou à toute autre activité criminelle. Le blanchisseur risque donc d’être identifié comme un criminel et d’être signalé aux forces de l’ordre chaque fois qu’il envoie des fonds à une entreprise à l’aide d’un tel outil », a déclaré Tom Robinson, co-fondateur et scientifique en chef chez Elliptic.

Connu sous le nom d’Antinalysis, l’outil permet aux criminels d’éviter l’identification en leur fournissant un aperçu de ce qu’un outil d’analyse de blockchain déterminera en fonction de leur portefeuille BTC et des fonds qu’il comprend. Le site fonctionne sur Tor, une version du Web qui protège l’anonymat des utilisateurs.

Le service facture à ses utilisateurs environ 3 USD par adresse BTC, en fournissant une ventilation de l’origine de la crypto, en classant les produits en fonction du risque d’identification.

Résultats fournis par Antinalysis, montrant la source des fonds pour une adresse Bitcoin. Source : Elliptique

“Les produits des marchés du darknet, les ransomwares et le vol sont considérés comme des” risques extrêmes “, tandis que les fonds provenant des bourses réglementées et des pièces fraîchement extraites sont classés comme” sans risque “”, selon Robinson.

Il a déclaré que le créateur d’Antinalysis est également l’un des développeurs d’Incognito Market, et que l’outil a probablement été créé en relation avec les “difficultés rencontrées par le marché et ses fournisseurs pour encaisser leurs revenus en bitcoins”.

« Les professionnels de la conformité doivent être conscients de cette nouvelle tactique. Il est également important car il rend l’analyse de la blockchain accessible au public pour la première fois », prévient Robinson, soulignant qu’à ce jour, des outils analytiques similaires ont été principalement utilisés par des fournisseurs réglementés de services financiers.

Par entreprise de crypto-intelligence CipherTrace, en 2020, les principaux vols de crypto, piratages et fraudes ont totalisé quelque 1,9 milliard de dollars. Il s’agit de la deuxième valeur annuelle la plus élevée de crimes cryptographiques enregistrée à ce jour. Selon l’entreprise, l’année dernière, les adresses BTC associées à des délits ont envoyé plus de 3,5 milliards de dollars de bitcoins. À titre de comparaison, le volume des transactions BTC au cours des dernières 24 heures a atteint près de 35 milliards de dollars.

