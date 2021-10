En tant que premier président noir du pays, Barack Obama a dû faire face à des problèmes auxquels ses prédécesseurs n’étaient pas confrontés. Beaucoup de ces problèmes étaient liés à la race.

ATLANTA, GA – 30 JUILLET: L’ancien président américain Barack Obama s’exprime lors du service funèbre de feu le représentant John Lewis (D-GA) à l’église baptiste Ebenezer le 30 juillet 2020 à Atlanta, Géorgie. L’ancien président américain Barack Obama a prononcé l’éloge funèbre du défunt membre du Congrès démocrate et les anciens présidents George W. Bush et Bill Clinton étaient également présents. Le représentant Lewis était un pionnier des droits civiques, contemporain du Dr Martin Luther King, Jr. et a aidé à organiser et à aborder la marche historique sur Washington en août 1963. (Photo d’Alyssa Pointer-Pool/.)

Le plus célèbre, Donald Trump a créé le mouvement birther. L’homme d’affaires de l’époque, face à des preuves insurmontables, a affirmé qu’Obama était en fait né au Kenya. Le Tea Party, une opposition à la présidence d’Obama, a également été alimenté par le ressentiment racial.

Greg Kelly aimerait pourtant réécrire l’histoire de la dernière décennie et demie. Selon l’animateur de Newsmax, les Blancs étaient très bons envers Obama et il devrait leur accorder plus de crédit.

Kelly était particulièrement furieuse de la discussion d’Obama et Bruce Springsteen sur la race. Kelly l’a qualifié de « honte sur la tournée américaine ».

L’animateur de Newsmax a poursuivi en disant à propos d’Obama : « À tout moment, il jette la carte de la race, et je suis vraiment surpris, car franchement, pardonnez-moi, les Blancs ont été très très bons avec Barack Obama, mais il semble en vouloir l’enfer hors de lui.

Regardez un extrait du segment ci-dessous, gracieuseté de Newsmax :

La tournée « Shame on America » ​​de Barack Obama se poursuit avec le 44e président qualifiant les fans de Bruce Springsteen de racistes. Voir également

Greg Kelly : « C’est ce qu’il pense de l’Amérique. Le mot N… Donnez-moi une pause. pic.twitter.com/OWasawgJnb – Newsmax (@newsmax) 27 octobre 2021

Todd Neikirk

Todd Neikirk est un écrivain politique et technologique basé dans le New Jersey. Son travail a été présenté dans psfk.com, foxsports.com et Pet Lifestyles Magazine. Il aime le sport, la politique, la technologie et passer du temps à terre avec sa famille.

