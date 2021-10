par Chris Menahan, Libération de l’information :

« AT&T Corporation a créé un programme de rééducation raciale qui promeut l’idée que » le racisme américain est un trait typiquement blanc « et stimule les causes de gauche telles que » les réparations « , « la police de financement » et « l’activisme trans », rapporte Christopher Rufo. .

Du journal de la ville :

J’ai obtenu une cache de documents internes sur l’initiative de l’entreprise, appelée Listen Understanding Act, qui est basée sur les principes fondamentaux de la théorie critique de la race, notamment « l’intersectionnalité », « le racisme systémique », « le privilège blanc » et « la fragilité blanche. » Le PDG John Stankey a lancé le programme l’année dernière et, par la suite, a déclaré aux employés que des sociétés privées telles qu’AT&T ont « l’obligation de s’engager sur cette question d’injustice raciale » et de faire pression pour « des réformes systémiques dans les services de police à travers le pays ».

Selon un cadre supérieur, qui a accepté de parler sous couvert d’anonymat, les managers d’AT&T sont désormais évalués chaque année sur les questions de diversité, avec une participation obligatoire à des programmes tels que des groupes de discussion, des clubs de lecture, des programmes de mentorat et des exercices de rééducation raciale. Les employés blancs, a déclaré la source, devraient tacitement avouer leur complicité dans le «privilège blanc» et le «racisme systémique», ou ils seront pénalisés dans leurs évaluations de performance. Dans le cadre de l’initiative globale, les employés sont invités à signer un engagement de fidélité pour « continuer à faire pression pour le changement », avec des « intentions » suggérées telles que « en savoir plus sur le racisme systémique » et « défier le langage des autres qui est haineux ». « Si vous ne le faites pas », dit l’employé principal, « vous êtes [considered] un raciste. AT&T n’a pas répondu lorsqu’on lui a demandé de commenter. Sur la première page du portail interne Listen Understanding Act d’AT&T, l’entreprise encourage les employés à étudier une ressource intitulée «White America, si vous voulez savoir qui est responsable du racisme, regardez dans le miroir». L’article affirme que les États-Unis sont une « société raciste » et expose clairement sa thèse : « Les Blancs, vous êtes le problème. Peu importe à quel point vous dites que vous détestez le racisme, vous êtes la seule raison pour laquelle il a prospéré pendant des siècles. » L’auteur, Dahleen Glanton, écrit que « le racisme américain est un trait typiquement blanc » et que « les Noirs ne peuvent pas être racistes ». Les femmes blanches, affirme-t-elle, « ont raconté des mensonges aux hommes noirs depuis qu’ils ont été amenés en Amérique pour la première fois enchaînés » et, avec leurs homologues masculins blancs, « profitent des opportunités et des privilèges que la suprématie blanche offre [them]. «

[…] Dans la section « Agir » du programme de formation, AT&T encourage les employés à participer à un « Défi de 21 jours sur l’équité raciale » qui repose sur les concepts de « blancheur », de « privilège blanc » et de « suprématie blanche ». Le programme demande aux employés d’AT&T de « faire une action [per day for 21 days] aller plus loin [their] compréhension du pouvoir, des privilèges, de la suprématie, de l’oppression et de l’équité. Le défi commence par une série de leçons sur la « blancheur », qui prétend, entre autres, que « la suprématie blanche [is] ancré dans la fondation de notre pays », que « la blancheur est l’une des escroqueries les plus importantes et les plus anciennes jamais perpétrées » et que « l’armement de la blancheur » crée un « barrage constant de dommages » pour les minorités. Le 21-Day Challenge oriente également les employés vers des articles et des vidéos faisant la promotion de causes à la mode de la gauche, y compris « réparations », « financer la police » et « l’activisme trans », avec des instructions supplémentaires pour « suivre, citer, republier et retweeter » les organisations y compris le Transgender Training Institute et le National Center for Transgender Equality.

Rufo a rapporté plus tôt ce mois-ci que Walmart forme des employés blancs sur le fait que « le blanc n’est pas juste ».

