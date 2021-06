Les Blazers méritent toutes les critiques qu’ils reçoivent

Les Blazers ont annoncé que Chauncey Billups était leur nouvel entraîneur-chef mardi après-midi, et avec cela, l’organisation a envoyé un message encore plus important : le plafond de verre de la NBA est bien vivant et prospère.

Billups, avec une seule année d’expérience d’entraîneur adjoint à son actif, s’est vu confier le poste de l’entraîneur adjoint des Spurs Becky Hammon, qui a passé les sept dernières années à travailler sous Gregg Popovich à San Antonio – apprenant de l’un des plus grands esprits du basket-ball de l’histoire du sport. Un autre quasi-accident pour Hammon, dont l’inclusion dans les processus de recrutement commence à ressembler de plus en plus à un mouvement de relations publiques calculé par les équipes, plutôt qu’à être réellement considéré comme un candidat sérieux.

L’embauche de Billups est peut-être le rappel le plus effronté et le plus brutal des montagnes que les femmes doivent surmonter pour percer dans les cercles d’entraîneurs de la NBA, plutôt que leurs homologues masculins. Surtout si l’on considère que les Blazers devaient immédiatement se mettre en quatre pour défendre Billups, qui en 1997 a été accusé de manière crédible d’agression sexuelle alors qu’il était une recrue avec les Celtics.

La réaction du public a commencé il y a une semaine, lorsque la discussion sur les allégations d’agression contre Billups a refait surface. En 1997, une femme a allégué que Billups, ainsi que son ancien coéquipier Ron Mercer et un autre homme l’avaient agressée. Aucune accusation criminelle n’a été déposée, mais les rapports médicaux ont appuyé ses affirmations. Billups et Mercer allaient régler une poursuite civile avec leur accusateur en 2000.

Lorsque Jason Quick de . a posé des questions sur l’incident lors de la conférence de presse d’introduction de Billups, les Blazers ont complètement mis fin à la conversation – affirmant qu’elle avait été “demandée et répondue”, bien qu’elle n’ait pas été posée ou répondue.

Le manque total de transparence et le fait que Blazers PR intervienne pour fermer un journaliste posant une question légitime d’intérêt pour les fans et la communauté est répréhensible. Les personnes qui consacrent leur temps, leurs efforts et leur argent au soutien d’une équipe méritent de mieux comprendre le processus consistant à mettre quelqu’un en position de pouvoir, en particulier quelqu’un qui a une allégation d’agression sexuelle dans le passé.

Cependant, lorsqu’on lui a demandé directement, la réponse du directeur général Neil Olshey était littéralement « croyez-nous sur parole ».

J’ai demandé à Neil Olshey plus de détails sur l’enquête. « C’est exclusif, Sean. Vous allez juste devoir nous croire sur parole que nous avons embauché une entreprise expérimentée qui nous a conduits aux résultats dont nous avons déjà discuté. – Sean Highkin (@highkin) 29 juin 2021

Non Neil, personne ne devrait vous croire sur parole. Vous, en tant que directeur général d’une équipe, avez une responsabilité au strict minimum, qui dans ce cas serait d’expliquer comment l’organisation a pris la décision et quelle entreprise extérieure a examiné les allégations. En parlant autour de la question, il n’y a pas d’autre conclusion à tirer que les Blazers ont quelque chose à cacher, et cela rend la situation tellement pire qu’elle ne l’est déjà.

Nous devons commencer à parler davantage de la façon dont les personnes en position de pouvoir dans le sport veulent contrôler le message et éviter à tout prix l’examen minutieux. Si la plupart des directeurs généraux et propriétaires avaient ce qu’ils voulaient, il n’y aurait aucun média indépendant pour les interroger. Pas de conférence de presse d’après-match. Aucune occasion de répondre de décisions douteuses. Le seul média provenant d’une organisation serait le site Web aseptisé de l’équipe de remorquage de l’entreprise, produisant des articles sur la façon dont tout est parfait et rose, comme le chien sirotant du thé dans sa cuisine en feu.

Il n’y a presque aucune occasion dans la vie où, lorsqu’on est scruté, vous devriez « prendre le travail de quelqu’un pour cela », en particulier quelqu’un en position d’autorité.

L’incident du passé de Billups est profondément préoccupant et les gens ont le droit de s’inquiéter. L’entraîneur a déclaré que l’incident “l’avait façonné” et qu’il y avait une réelle opportunité pour Billups de montrer son travail. Comment les allégations ont-elles changé son point de vue? En quoi le règlement d’une affaire d’agression sexuelle l’a-t-il façonné au cours des 21 dernières années ? En empêchant Billups de répondre et en le cloîtrant à l’abri des regards, les Blazers ont rendu une décision discutable trompeuse. Maintenant, ils doivent des réponses, de vraies réponses aux fans et à la ville sur les raisons pour lesquelles ils ont ressenti le besoin de dire à un journaliste « croyez-nous sur parole » lorsqu’il s’agit d’une allégation d’agression sexuelle.

Avouons-le : les hommes ont bénéficié du fait que le monde « se croit sur parole » pendant des décennies, ce qui a contribué à la création de l’ensemble du mouvement Me Too dans son ensemble.

Et encore, en arrière-plan de cet incendie de benne à ordures, reste Becky Hammon. L’autre candidat. Celui avec le pedigree et les mentions des joueurs, travaillant pour une organisation avec un succès plus soutenu que toute autre dans le basket-ball professionnel. Encore une fois passé outre, encore une fois pour un homme dont le CV n’est pas aussi solide que le sien. Cette fois, avec la piqûre de sa concurrence ayant besoin de toute une structure de soutien, d’une enquête indépendante et d’une équipe de relations publiques derrière lui.

Pourquoi Neil Olshey et les Blazers ont-ils embauché Billups sachant ses bagages et la réponse du public qui se profile à l’horizon sur Becky Hammon? Il est difficile de trouver une justification décente. Je suppose que vous allez devoir les croire sur parole.