Les Blazers ne lèvent pas la tête: huit défaites en dix matchs

Portland Trail Blazers 128 – Memphis Grizzlies 130

Alerte rouge à Portland. Des plus sérieux. Huit défaites en dix matchs et, les quatre derniers, d’affilée. Tendance à la baisse dans un classement qui gobe sans pitié et punit avec le play-in. Les Lillards, McCollum et compagnie pourraient se retrouver dans ce problème s’ils ne reviennent pas sur une trajectoire qui, pour le moment, se dirige vers une dérive sans freins. Devant, quelques Lakers en train de récupérer leurs étoiles et un Mavericks beaucoup plus régulier; par derrière, les guerriers pressent un curry exorbitant et le Memphis de Ja Morant, leur dernier bourreau. 33 points et 13 passes décisives pour lui dans un récital de ceux qui sont passionnants. Elle a tout pour être une star et, pour briller plus constamment, elle le serait déjà. Dillon Brooks, avec 25 autres buts, son écuyer principal et, juste derrière, Jaren Jakcson Jr., avec 23 autres.

Côté local, Lillard, égaré dans le triple (3 sur 11), a atteint 27 points et 5 passes décisives. Il avait du soutien, avec un Nurkic imposant (26 + 17) et un bon McCollum (22 + 9 + 7); mais ils étaient insuffisants. Damian inclus. Aucune des deux équipes n’a pu mener à deux chiffres, et les Grizzlies n’ont détenu qu’un point (100-99) avant le quatrième quart; mais la défaite s’ajoute quand même. Et il y en a déjà pas mal. “Ils nous ont donné le rythme tout au long du match. Évidemment, nous n’avons pas tiré trois pour gagner, mais ce n’est pas la raison pour laquelle nous avons perdu. Nous n’avons pas vraiment enlevé leur domination pendant la majeure partie de la nuit, et cela, et le dernier, le quatrième, je pense qu’ils ont fait la différence. »L’entraîneur des Blazers, Terry Stotts, a convenu. Il est temps de réfléchir et il y a peu de temps pour le faire.

Atlanta Hawks 118 – Miami Heat 103

Trae Young n’était pas là, mais les Hawks, par l’intermédiaire de McMillan, ont obtenu la licence pour rêver; quelles que soient les circonstances. Victoire corail contre une équipe qui exige toujours dans son ensemble. Tout le Miami partant de cinq, avec Jimmy Butler (19 + 2 + 7) et Kendrick Nunn à la barre (21 + 2 + 2), a dépassé dix points. À Atlanta, six autres joueurs l’ont fait, avec Bogdan Bogdanovic (21 + 3 + 8) et John Collins (20 + 8) dans le top vingt. C’était un duel direct pour les nobles positions de l’Orient. Avec la victoire, les Hawks restent avec le cinquième (33-27) et le Heat avec le septième (31-29).

Oklahoma City Thunder 109 – Les sorciers de Washington 129

Russell Westbrook veut être le roi du triple-double. Il a huit ans sur le record de tous les temps, détenu par le légendaire Oscar Robertson, et avance impitoyablement sur lui. Contre l’Oklahoma, 37 points, 11 rebonds et 11 passes, le quatrième d’affilée et le 14e en 16 matchs. Peu de réponse a été offerte par le Thunder contre une combinaison explosive avec Bradley Beal (33 points). Ensemble, 70 points. Darius Bazley et Theo Maledon, avec 20 points chacun, et Isaiah Roby et Lu Dort, avec 18, ont tenté de résister. Après 7 victoires consécutives, les Wizards sourient aux positions de play-in.

Houston Rockets 104 – Los Angeles Clippers 109

Plus de sueur du compte pour les Clippers, qui ont affronté l’équipe avec le pire bilan de la NBA et avaient besoin du dernier quart-temps pour décider du match. Au cours des douze minutes précédentes, en effet, ils n’ont pu marquer que 11 points, dont 5 sur 22 sur le terrain et 0 sur 6 sur le périmètre. Sans la présence de Kawhi Leonard, Paul George, avec 33 points et 14 passes, a sauvé son équipe du revers. Devant, John Wall (27 + 3 + 13), Christian Wood (24 + 19) et Kelly Olynyk ont ​​rendu la tâche très difficile pour eux. Troisièmes en Occident, les Angelenos suivent dans le sillage des intraitables Suns et Jazz.

Charlote Hornets 108 – Cavaliers de Cleveland 102

Miles Bridges, avec 25 points et 10 passes décisives, a mené son équipe dans une nouvelle victoire, nécessaire pour s’installer dans les positions de play-in et rêver de quelque chose de plus. Pour l’instant, l’attaquant est une réalité. Bien plus que des dunks viraux. À ses côtés, PJ Washington et Terry Rozier ont également franchi la barre des 25 points. À Cleveland, ils suivent le leur. Sans cadeau, ils ne peuvent s’accrocher qu’à l’avenir, entre les mains de Darius Garland (27 + 4 + 6) et Collin Sexton (28 + 7 + 2).

Filets de Brooklyn 109 – Celtics de Boston 104

Sans Harden ou Durant, et avec un Kyrie Irving égaré dans le tir, les hommes de Steve Nash ont dépassé les Sixers lors des débuts de Mike James (8 + 2 + 2). Lisez la chronique.

Golden State Warrios 118 – Denver Nuggets 97

Stephen Curry, dans une démonstration de caractère, mène son équipe à sa sixième victoire en huit matchs. Will Barton est blessé et subira une IRM. Lisez la chronique.