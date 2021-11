Les Blazers ont besoin de temps pour dame sur l’horloge même avec un banc amélioré

Depuis près d’une décennie maintenant, Damian Lillard est la réponse à à peu près toutes les questions importantes auxquelles sont confrontés les Trail Blazers, en particulier en période de crise. La litanie de faits saillants de héros-ball de Lillard a fait de lui l’un des joueurs les plus redoutés de la NBA avec le temps qui passe, un premier choix éternel en tant que joueur que vous voulez le plus tirer avec le match en jeu. Donc, avec Portland en retard à Cleveland mercredi, regardant le canon d’un voyage sur la route sans victoire, il n’était pas surprenant que l’entraîneur-chef Chauncey Billups ait mis le ballon entre les mains de Lillard. Ou que Lillard – malgré des difficultés avec son tir dans les premières semaines de la saison – a rapidement livré un pied sur le logo 3 et un plat pour un drapage de CJ McCollum pour réduire le déficit à deux.

Jeu à une possession, trois minutes restantes : nous avons vu Lillard prendre le relais dans ces scénarios à d’innombrables occasions. Comme cela a souvent été le cas en début de saison, Dame Time n’était pas tout à fait à l’heure :

Avec une chance d’égaliser le score à 103, Lillard a fumé un lay-up sur le panneau arrière. Un pull-up 3 grand ouvert qui aurait pu amener Portland à moins d’un coup à l’avant de la jante. Lillard a travaillé un interrupteur sur le grand homme recrue Evan Mobley, mais n’en a rien tiré, car le non. 3 choix de repêchage ont étouffé le lecteur de Dame et écrasé son lay-up. Une pause à deux contre un lors de la possession suivante s’est également révélée vide, alors que Lillard a lancé une passe tactile là où il pensait qu’Anfernee Simons serait, seulement pour voir son coéquipier tomber et le ballon rebondir hors des limites de manière inoffensive. (Bien que si vous voulez mettre celui-ci sur les arbitres pour ne pas avoir sifflé Darius Garland pour le contact qui a laissé tomber Simons, je ne vous combattrai pas sur une place publique.)

Lillard a donné une chance de plus à Portland avec un lay-up and-1 dans la dernière minute. Mais son dernier pas de côté 3 sur le bras tendu de Jarrett Allen – comme tant de ses autres tentatives profondes cette saison – a mal tourné, scellant une autre victoire pour les courageux Cavs et faisant chuter les Blazers à 3-5.

« C’est une situation encore plus difficile quand je ne suis pas dans ma forme régulière offensivement », a déclaré Lillard aux journalistes après la défaite. « Je pense qu’un match comme ce soir, si je fais ce que je suis censé faire, faire des tirs, j’aurais pu terminer ce match. »

Dame n’est pas le seul joueur qui n’a pas été dans sa forme régulière pour commencer la saison. L’offensive a diminué dans toute la NBA au cours des deux premières semaines, avec des tentatives de lancers francs à des niveaux record, des taux de rotation aussi élevés qu’ils l’ont été depuis 2015 et de nombreux buteurs apparemment toujours à la recherche de leur gamme et de leur rythme. Les difficultés de Lillard, cependant, ont été parmi les plus prononcées de la ligue: sur les 37 joueurs qui ont récolté en moyenne au moins 20 points par match en 2020-21 et ont gagné du temps sur le terrain cette saison, seul Nikola Vucevic a vu sa moyenne de score baisser plus rapidement (par 9,6 points par match) que Lillard (9,3) et seul Kristaps Porzingis (qui n’a disputé que trois matchs avant d’être mis à l’écart par une raideur au bas du dos) a vu son véritable pourcentage de tir diminuer plus fortement (de 18,5%) que Lillard (16,4%) .

Une partie de la baisse pourrait être due à des problèmes abdominaux persistants qui ont dérangé Lillard pendant les Jeux olympiques d’été à Tokyo et ont éclaté contre Cleveland, bien que Dame ait évité cette explication après la défaite contre les Cavs, affirmant qu’il avait joué avec succès pendant années. Une partie de cela pourrait provenir du passage de la NBA des baskets Spalding aux Wilsons, ce que plusieurs joueurs ont suggéré de se sentir différent, bien que McCollum ait rapidement précisé qu’il ne blâmait pas ses performances de tir 7 pour 19 sur le ballon. Et, comme cela a été le cas pour plusieurs autres stars, une partie pourrait être attribuée au «changement d’interprétation de la NBA dans l’arbitrage» de mouvements destinés non pas à essayer de marquer, mais plutôt à tirer des fautes.

Lillard n’a pas la même réputation de chasse aux fautes que James Harden ou Trae Young, mais il a terminé dans le top 10 des tentatives de lancers francs au cours de chacune des cinq dernières saisons, et lui aussi a vu cette partie de son portefeuille offensif prendre un tube. Selon Cleaning the Glass, il enregistre des fautes de tir sur 7,8% de ses tentatives de placement, son plus bas niveau en carrière, et ne tire que 4,2 lancers francs par 36 minutes de temps au sol, son plus petit nombre depuis sa campagne recrue. Les incursions dans la peinture qui auraient pu auparavant se terminer par un voyage dans la rayure ne produisent plus que des coups de travers et des sifflets avalés. Dame, comme beaucoup d’autres meilleurs buteurs, devra recalibrer son approche :

En partie à cause de ces trajets à vide dans la circulation, le All-Star à six reprises n’a pas tiré aussi mal dans la zone réglementée depuis 2016. Le plus gros problème, cependant, a été à l’extérieur, où Lillard ne fait que 23,4% de ses 3 – tentatives de points – de loin la pire marque de ses 10 ans de carrière. Il a des ratés à peu près de toutes les manières possibles : des stepbacks à l’avant et frapper ce qui était autrefois des tractions automatiques sur le talon ; il brise à la fois les tentatives de capture et de dribble, faisant rebondir les tirs après avoir été à mi-chemin, tout ratant carrément tout, vous l’appelez.

La doublure argentée du nuage gris du début rocheux de Dame est que, bien qu’il s’agisse d’une période difficile particulièrement brutale, ce n’est pas son premier. Il a déjà eu des crises…

Les pires étirements de FG% de Lillard dans sa carrière se sont produits pendant deux périodes:

– Une séquence de 8 matchs fin janvier 2015 où il a tiré 31% du terrain et 23% de 3

– Une séquence de 8 matchs en mars et avril 2016 où il a tiré à 32% du terrain (mais 33% à partir de 3) https://t.co/8edf4hF0bu – Kevin Pelton (@kpelton) 2 novembre 2021

… et il s’en sort plutôt bien. Au cours des 15 matchs après cette glissade de 2015, Lillard a tiré à 46% du terrain, sortant du schneid et aidant à propulser Portland vers une place en séries éliminatoires. Environ trois semaines après sa vague de froid en 2016, il a marqué 28 points et percé quatre 3 dans un match 6 pour remporter une série éliminatoire. Les choses peuvent changer très rapidement une fois qu’un tireur d’élite comme Lillard voit le ballon traverser le filet à plusieurs reprises; pour l’instant, il semble content de s’en tenir à son scénario, croyant plus en neuf ans de construction de curriculum vitae qu’en huit jeux rocheux.

« Je considère toujours les luttes comme une opportunité de montrer mon vrai caractère », a déclaré Lillard aux journalistes après être passé à 7 pour 20 du sol lors d’une défaite contre une équipe des 76ers jouant sans Joel Embiid, Tobias Harris et (comme vous l’avez peut-être entendu) Ben Simmons. « Quand les choses vont bien, il y a beaucoup d’éloges qui vont avec. Mais je pense que cela en dit plus lorsque vous traversez quelque chose et que la merde frappe en quelque sorte le fan et que vous vous battez, et que tout le monde a quelque chose à dire. Pour moi, les vrais, ils peuvent continuer à camionner et continuer et toujours trouver un moyen de faire le travail.

Pour les Blazers, cependant, pour y parvenir, il faudra plus que le simple dégel de Lillard. McCollum fait sa part pour assumer la charge de notation, avec une moyenne de 23,4 points par match et 42,9 pour cent des près de 10 3 points qu’il prend par match, mais cela s’est accompagné d’une forte baisse de son ratio assistance/chiffre d’affaires, de 3,4 -à-1 la saison dernière jusqu’à 1,5-à-1 en 2021-22. Mais alors que Portland pourrait utiliser une main plus stable de son meneur de jeu secondaire, il a vraiment besoin de plus de tout, du membre le plus grand de ses trois grands potentiels.

Après des histoires d’intersaison claironnant à quel point Jusuf Nurkic était énergisé par Billups prenant le relais et à quel point il était excité de jouer un rôle plus central dans le jeu, le pivot bidirectionnel a ressemblé… assez similaire au mec qui s’est aligné au milieu pour l’ancien entraîneur des Blazers Terry Stotts. Le centre bosniaque touche en moyenne moins de touches avant par match qu’il ne l’a fait depuis qu’il était joueur à temps partiel à Denver. Il prend moins de tirs toutes les 36 minutes que jamais. Son taux d’assistance est la moitié de ce qu’il était la saison dernière et il retourne le ballon sur près de 20% des possessions qu’il utilise – une recette difficile pour le genre de style offensif à l’envers et aux mouvements de balle lourds que Billups veut jouer. Il n’a marqué que 13 points sur 12 tirs combinés lors des défaites contre Cleveland et Philadelphie, se faisant largement dominer par Allen et Andre Drummond.

Le plus gros problème, cependant: ni Nurkic ni ses coéquipiers ne semblent encore à l’aise dans le nouveau schéma défensif de Portland, qui appelle les grands hommes à atteindre le niveau de l’écran dans le pick-and-roll plutôt que de reculer pour protéger la jante , le plan de match plus conservateur que Stotts favorisait.

Une ligne plus haute et plus de pression de balle au point d’attaque peuvent faire monter la température et provoquer des erreurs ; les Blazers imposent des revirements sur 14,1% des possessions de leurs adversaires, qui ne se classent que 18e dans la NBA cette saison, mais seraient l’unité la plus perturbatrice de Portland en neuf ans. Cependant, ces récompenses élevées s’accompagnent de risques élevés. Des adversaires intelligents enchaîneront le jeu, sachant que les passes rapides et les disques durs peuvent démanteler une défense fondée sur une rotation frénétique, créant le genre de chances de marquer de grande valeur dont Philly et Cleveland se sont régalés :

Plus de 41% des tirs des adversaires contre les Blazers proviennent d’un terrain à 3 points, une note parmi les cinq derniers – une des principales raisons pour lesquelles Portland, malgré ses changements de mer, ne se classe toujours que 24e pour les points accordés par possession.

« Nous ne faisons pas du bon travail en gardant le ballon devant nous », a déclaré Billups aux journalistes après la défaite à Cleveland. « Nous nous faisons battre trop vite. Notre défense est conçue pour aider et aider votre copain, mais lorsque vous êtes battu en un dribble, l’aide ne peut même pas encore être là. Et maintenant, vous commencez à essayer de récupérer et d’aider, les équipes commencent à tirer, et cela vous met dans une situation très difficile. »

Développer le confort et la cohérence avec un tout nouveau style de jeu prend du temps, et Billups a appelé au calme : « Nous devons être réalistes quant à l’endroit où nous en sommes et où nous devons aller. Cette merde n’arrive pas en une semaine ou deux semaines. … Il y a beaucoup d’habitudes qui doivent être brisées, et il faut un certain niveau de patience pour les briser.

Mais la patience s’épuise rapidement lorsque vous perdez. Si l’aide ne commence pas à arriver plus souvent défensivement, alors aucune des autres aides de Portland n’obtient – Simons et Nassir Little tirent tous les deux mieux que 42% de la profondeur, un 17 points efficaces par match de Norman Powell – importera autant. .

Les unités de réserve des Blazers ont été meilleures jusqu’à présent; ils ont battu leurs adversaires lorsque Dame n’est plus sur le terrain, un exploit qu’ils n’ont pu réussir au cours des cinq dernières saisons. Mais cette équipe n’ira que jusqu’à ses cinq de départ – Lillard, McCollum, Powell, Nurkic et Robert Covington, le groupe dans lequel le président des opérations de basket-ball Neil Olshey croit si ardemment – ​​le mènera. La saison dernière, cette formation a battu ses adversaires de 13,9 points pour 100 possessions. En séries éliminatoires, il a écrasé les Nuggets de 20,8 points par 100. Cette saison? C’est un plus-2,7-pour-100 beaucoup plus modeste.

Cela ne suffira pas pour emmener Portland très loin. Changer cela commence – comme tout l’a fait à Portland depuis une décennie – avec Lillard. « Je le vois comme un défi, et c’est un défi que j’accepte », a-t-il récemment déclaré aux journalistes. S’il se montre à la hauteur, les Blazers réinventés pourraient bien faire du bruit en Occident. Sinon, cependant, l’édition du club de Billups pourrait se cogner la tête contre le même plafond que celui de Stotts – et le seul bruit à Portland sera le son familier d’une horloge qui tourne.

