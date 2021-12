Les Blazers perdent à nouveau malgré le retour de Damian Lillard

victoire de Loups des bois du Minnesota à la maison avant Portland Trail Blazers par 116-111 malgré le retour de Damien Lillard après cinq matchs avec blessure pour cause de blessure, durant lesquels les rumeurs NBA sur son éventuel départ ou sur la possible arrivée de Ben Simmons chez les Blazers se sont multipliées. Dans ce contexte, les Wolves ont pêché dans des eaux agitées et ont remporté la victoire malgré 24 points, 11 rebonds et 6 passes décisives de Lillard à son retour. Pour les Wolves, 24 points pour Anthony Edwards et 23 + 10 pour Karl Anthony Towns.

