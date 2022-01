Les blazers sans Lillard passent au dessus des filets sans Harden

victoire de Portland Trail Blazers avant certains Filets de Brooklyn ils vivent leur pire moment de la saison. Le calendrier serré de ces dernières semaines s’accélère et hier, ils ont perdu contre les Blazers 113-108 dans un duel dans lequel ni Damian Lillard n’a joué sur place ni James Harden contre les visiteurs. Anfernee Simons a été la meilleure de l’Oregon avec 23 points et 11 aides. Les transférables Robert Covington (21 points) et Jusuf Nurkic (14 et 8) ont bien performé. Dans les Nets, les 28 points et 10 rebonds de Kevin Durant et les 22 points et 8 passes décisives d’un Kyrie Irving qui pourrait rejouer ont été inutiles.

