Les Blazers sont maudits – AS.com

Il n’y a aucun moyen avec les Blazers. L’équipe de Chauncey Billups est dans une crise structurelle depuis le départ de Terry Stotts et ne trouve pas le moyen de relever la tête. Ni jouer mal (horrible, en fait), la tendance générale de toute la saison, ne faisant même pas un jeu modérément digne contre l’une des noix de coco de la compétition nord-américaine, les Suns. Pour une fois, Portland ressemblait à une bonne équipe de basket-ball, ce qui n’était pas arrivé depuis longtemps. Mais il devient de plus en plus évident que l’adieu de Stotts a également signifié adieu à un projet qui, bien qu’il ait eu un plafond très bas en playoffs, atteint la finale saison après saison. Il y a des équipes qui sont bonnes pour ça et, tout simplement, elles ne leur en donnent pas plus. Mais les mouvements de ces dernières années, le piètre niveau de Damian Lillard et l’incapacité du nouvel entraîneur, ainsi que les excès constants au sein du conseil d’administration, font des ravages dans la franchise.

Le désespoir de Billups dans les dernières minutes de prolongation a montré où se trouvaient les Blazers. Le coach a demandé une révision pour une faute finale sur Cameron Payne que les arbitres n’allaient jamais accorder en sens inverse, quelque chose d’assez frappant. Lillard était le revers de la médaille : apathie et résignation. 0-pour-3 en prolongation pour le meneur, qui a raté des tirs qui sont entrés une fois, ainsi qu’un coup franc manqué juste avant l’action de Payne. 31 points et 10 passes décisives pour le meneur de jeu, horrible au tir (11 sur 31, avec 5 sur 16 en triple) et incapable d’arrêter un superlatif Chris Paul : 24 points, 8 rebonds, 14 passes et 3 interceptions pour le joueur légendaire, pour celui qui ne passe pas l’âge (il est en passe de 37 ans) et qui mène la Ligue en passes décisives. Dans l’Oregon, il a forcé la prolongation avec un tir sauté à 8 secondes de la fin. Sur le dernier jeu, Lillard a perdu un ballon que DeAndre Ayton lui a volé. Il semble que les Blazers soient maudits.

Les échecs de l’équipe locale étaient loin d’être gênants. C’est comme si le ballon ne voulait pas entrer : des liens constants avec le panier sans chance dans des jeux bien exécutés (pas tous, mais certains) et des tirs francs. Jusuf Nurkic poursuit son amélioration et est passé à 17 points (7 sur 11 en field goal), 13 rebonds et 5 passes décisives. Norman Powell a récolté 23 points. CJ McCollum était de nouveau petit. Et, comme s’il ajoutait à un conglomérat d’ironie et de sarcasme, le public, plus branché qu’en d’autres occasions, a crié ce « défense, défense » en prolongation pour haranguer ce qui est encore l’une des pires défenses de la NBA. Aujourd’hui, oui, ils ont laissé leurs rivaux à 111 points dans un match avec prolongation, un chiffre pas mal du tout. Mais si vous en mettez moins, bien sûr, cela ne sert à rien.

Ayton a accompagné Paul dans le match des Suns : 28 points et 11 rebonds. De plus, 11 par Jae Crawder (dont Lillard s’est plaint dans ce coup franc manqué en raison de prétendus mots dirigés contre lui), 12 par Cameron Johnson et 8 d’un Mikal Bridges qui continue de montrer de belles attitudes défensives et cela a causé certaines des erreurs de Lillard tout comme cela a autrefois tari un Stephen Curry qui a été la star de la nuit. Au final, les Suns sont toujours en hausse (22-5, une demi-victoire pour la première place des Warriors) et les Blazers sont devancés, attention à cela, par les Kings. Ils ont le même bilan qu’eux (11-17), mais des sentiments pires et un énorme gâchis interne qui ne semble pas avoir de solution à moins qu’ils n’atteignent le marché sur la table. et déplacer les 30, 33 et 35 millions que McCollum (ce serait le mouvement le plus évident) doit recevoir au cours de cette saison et des deux prochaines. Une entreprise qui était un geste risqué et une décision qui coûte maintenant cher à modifier. Les Blazers ne lèvent pas la tête. Billups désespère. Lillard ne montre aucun signe d’amélioration. Et l’équipe ne gagne pas même quand elle le mérite. Autrement dit : une catastrophe.