Les blessés, le handicap de Gérone

21/11/2021 à 22:31 CET

Bruno Martin

Encore un lundi de plus. Demain (19h00 / Reale Arena) sera le énième jour de la semaine où Gérone mettra le pied sur le terrain pour disputer un match de football. Un autre fléau qui se répète est le nombre de blessés avec lequel voyage l’équipe de Míchel, qui a dû tirer sur la filiale pour terminer l’appel, à un domaine historiquement imprenable pour Gérone. Loin de prévoir en début de saison que la Real Sociedad B serait une rivale à regarder directement, la réalité est que les deux clubs ne sont séparés que de quatre points aujourd’hui.

Avec l’insertion d’acteurs de la filiale, très performants lorsqu’ils accompagnent les anciens, Míchel a dû compenser les pertes de jusqu’à sept de ses joueurs, pour, ainsi, compléter un appel à 19 footballeurs. Arnau Ortiz, Àlex Sala, Artero et Suleiman ce sont les jeunes qui auront pour mission, encore une fois, de faire oublier la Pol Lozano, Ramon Terrats, Borja García et ceux de Jairo, Valery et Darío. Malgré les problèmes que la série de victimes peut causer, Gérone et son barreur, Míchel, doivent se débarrasser de la peur et du calme et s’accrocher à l’amélioration croissante que l’équipe a subie ces derniers jours. Fini ce début de saison où les joueurs étaient perçus comme somnolents, abattus et vides d’idées sur le terrain.

Maintenant, un ensemble arrive à la Reale Arena qui offrait une belle image face à Carthagène engrangeant une victoire (2-0) devant ses fans. Il va donc de soi qu’ils n’auront pas la facilité de démolir leurs murs et de pénétrer jusqu’à ce qu’ils obtiennent les trois points. Quelque chose d’inédit depuis que la première pierre a été posée pour créer une Gérone, qu’il n’a joué que quatre fois contre la filiale txuri urdin. Pour retrouver le dernier précédent, il faut remonter au début des années 90, plus précisément à la saison 91-92, où les deux équipes restaient en deuxième B. Une défaite (3-1) et un triomphe (3-2) , c’est ainsi que les duels se sont terminés. Les deux autres affrontements se sont déroulés dans le parcours 87-88 avec une double joie pour les Basques (4-2 et 1-2). Des résultats malheureux et des statistiques défavorables pour une Gérone qui tentera de prendre d’assaut Anoeta, aujourd’hui Reale Arena, pour la première fois de l’histoire.

Onze possibles

Real Sociedad B: Marrero, Olasagasti, Akain, López, Pacheco, Blasco, Martón, Martín, Sangalli, Navarro et Rodríguez.

Gérone: Juan Carlos, Calavera, Bernardo, Juanpe, Santi Bueno, David Juncà, Kébé, Aleix Garcia, Samu Sáiz, Álex Baena et Christian Stuani