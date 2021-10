Jonathan GoodwinLa terrifiante cascade de voiture qui a mal tourné l’a laissé criblé de blessures sur une grande partie de son corps … et cela semble atroce.

Selon le rapport de police, obtenu par TMZ, le casse-cou professionnel a subi de multiples fractures aux deux jambes, ainsi que des coupures sur tout le visage et des brûlures.

On dirait que Jonathan a eu beaucoup de chance … l’officier qui a répondu a déclaré qu’il avait pu observer le cascadeur après l’incident et qu’il était conscient et alerte. La police a déclaré que les ambulanciers avaient déterminé que Jonathan avait de bons signes vitaux.

Pourtant, les blessures étaient suffisamment graves pour qu’il ait besoin d’être transporté par avion vers un hôpital voisin, où il a subi une intervention chirurgicale.

Nous avons cassé l’histoire … l’incident a été capturé en vidéo, et les images montrent le moment où Jonathan est pris en sandwich entre 2 voitures, provoquant l’explosion d’une énorme boule de feu.

Jonathan était censé tomber sous les voitures avant qu’elles ne s’écrasent, mais le timing n’était pas tout à fait correct… et à la place, il s’est fait craquer.

Après l’impact, le rapport de police note que Jonathan est tombé encore de 40 pieds et a raté l’airbag qui était censé l’attraper. Donc, c’était un double coup dur.

Pas étonnant l’appelant au 911 dit Jonathan était proche de la mort.