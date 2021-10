« Les blessures de Kubo et Raíllo durent plus longtemps »

13/10/2021 à 19:09 CEST

Place Luis García, entraîneur de Majorque, a annoncé ce mercredi au cours d’un acte institutionnel, que les blessures du central Antonio Raíllo et de l’ailier Take Kubo « ils vont plus longtemps » et a exclu que les Espagnols et les Japonais puissent réapparaître lors des prochains matches contre la Real Sociedad et Valence.

« J’attends que (les services médicaux) me disent des choses »García Plaza a déclaré lors de la conférence de presse qui a eu lieu au siège de l’un des sponsors du club et à laquelle ont également participé les directeurs financiers et sportifs de Majorque Alfonso Díaz et Pablo Ortells, respectivement.

« Tout va plus lentement que prévu et nous devons attendre. Aleksandar (Sedlar) est sur le point de récupérer et il sera peut-être là la semaine prochaine, mais Raillo et Take ont plus de temps. » précis.

L’entraîneur majorquin a également évoqué l’équipe internationale qui s’est réunie avec ses équipes respectives et n’a pas participé aux séances d’entraînement ces derniers jours en vue de la visite de samedi au stade d’Anoeta.

« Je ne les ai pas vus. Cet après-midi Fer (Niño) et Lago (Junior) arrivent et demain Babá arrivera, j’attends aussi Dominik (Greif) et Hoppe (Matthew). Comme toutes les équipes, cette semaine nous n’avons pas pu travailler avec l’international », a indiqué García Plaza.

Réalisateurs Díaz et Ortells, de leur côté, ils ont accepté de qualifier de « très positif à tous les niveaux » le bilan de l’équipe lors de ces huit premières journées de Liga.

« Nous sommes de plus en plus stables, même si sur le terrain nous avons connu des hauts et des bas ; j’espère que la bonne direction du club est alignée sur les résultats », a déclaré Díaz, qui a confirmé que 15 pour cent des abonnés (plus de 14 000 ) n’allez pas au stade pour voir l’équipe.

Ortells a également souligné que si l’équipe « continue comme ça » (Majorque est au milieu du tableau avec 11 points), « elle aura sûrement » « plus de victoires que de défaites ».