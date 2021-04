Les blessures décideront-elles des progrès du Real Madrid en Ligue des champions?

Bien que la tactique et le travail d’équipe aient figuré en bonne place dans les discussions sur qui jouera dans le match de quart de finale de la Ligue des champions du Real Madrid contre Liverpool, les discussions au sein du soutien de Liverpool portaient sur le fait que Mohammed Salah affrontait à nouveau Sergio Ramos.

Mais la blessure au muscle du mollet subie lors du match de milieu de semaine de l’Espagne contre le Kosovo a pratiquement exclu Sergio des deux matches des quarts de finale de la Ligue des champions, El Clásico, et selon toute probabilité, quelques matches de championnat après cela.

Nous savons tous comment les blessures peuvent influencer les performances d’une équipe, mais cela n’a jamais été une excuse utilisée par Zidane. Dans le Merseyside, cependant, ils tiennent toujours le capitaine du Real Madrid pour responsable de la blessure à l’épaule de l’attaquant égyptien lors de la finale de Kiev il y a trois ans, lorsque le Real a remporté le trophée pour la troisième fois consécutive.

Il n’est donc pas surprenant que la perspective de voir les rouges se venger en évacuant le Real de la Ligue des champions ait été le principal sujet de discussion pour de nombreux fans de Liverpool jusqu’à mercredi dernier.

Il y a presque eu un sentiment écrasant de déception parmi le soutien de Liverpool que Sergio Ramos ne jouera dans aucune des deux jambes en raison de la blessure subie en service avec l’équipe de Luis Enrique la semaine dernière.

Eh bien, soyez assurés que c’est une déception encore plus grande à Madrid. Le skipper de Real est connu pour être un joueur de gros match, et le fait qu’il va être porté disparu mardi soir n’est qu’un autre revers pour Zinedine Zidane dans une saison où les blessures n’ont jamais été loin de son esprit.

L’absence du capitaine inspirant de Real sera ressentie beaucoup plus par Zidane et al que par Jürgen Klopp. Et, bien sûr, cela enlève toute distraction qui aurait pu se glisser dans le match de Liverpool si Sergio Ramos avait été sur le terrain.

Sérieusement, nous devons remettre en question la sagesse de jouer deux matchs internationaux dans la semaine précédant une étape aussi importante du calendrier européen.

Nous connaissons la Coupe du monde du Qatar depuis des années maintenant, donc il n’aurait sûrement pas fallu beaucoup de réflexion avant-gardiste pour que les planificateurs modifient les listes de matches pour tenir compte de cela.

Tout cela ajoute à l’argument selon lequel le football a été renvoyé à la hâte en juin dernier sans beaucoup de réflexion sur les clubs et en particulier sur les joueurs.

Zinedine Zidane a récemment fait allusion à cela lui-même lorsqu’il a été interrogé sur les blessures du Real, déclarant qu’il n’y avait pas de pré-saison et que les matchs arrivaient rapidement.

C’est un fait incontesté qu’on a demandé, ou plutôt dit aux clubs, de continuer à jouer pendant la pandémie. Maintenant, les effets deviennent évidents pour tous.

Toujours optimiste, Zidane espérait toujours après le match d’Eibar samedi qu’il y avait une chance qu’Eden Hazard et Fede Valverde soient en lice pour les prochains matchs contre Liverpool et le Barça.

Sans s’engager à donner une réponse définitive sur l’un ou l’autre des joueurs, l’entraîneur a simplement déclaré qu’il évaluerait l’équipe du Real avant le match de Ligue des champions mardi et qu’il prendrait une décision sur l’aptitude des deux joueurs plus tôt. .

Que ce soit une réponse conçue pour apaiser les médias ou non, je ne sais pas, mais au moins, cela a détourné les questions habituelles sur la forme physique d’Eden Hazard.

C’est une situation sans issue pour Zidane quand il s’agit de parler de l’attaquant belge. Si l’entraîneur l’inclut dans l’équipe, il le ramène trop tôt. S’il ne le fait pas, alors aux yeux des médias, c’est juste un cas d’Eden Hazard encore blessé.

À ce stade, les critiques habituelles seront inévitablement déployées sur Sanitas, les méthodes d’entraînement et le régime de remise en forme.

Au moins, Zidane a rapidement réagi aux intonations selon lesquelles Sergio Ramos n’était pas apte à partir avec l’équipe espagnole et a reconnu que la blessure venait de se produire sans chercher quelqu’un à blâmer, mais comme pour tous les joueurs qui reviennent blessés des internationaux, ce sont les clubs qui souffrent.

En toute honnêteté, je ne pense pas que je serai le seul à ne pas m’attendre à voir Eden Hazard dans l’équipe du Real pour le match de Liverpool ou le Classico qui suivra.

Les blessures musculaires sont simples à traiter en théorie mais pas si faciles en pratique, et il est probablement trop tôt pour s’attendre à ce qu’Eden (ou Fede) se révèle cette semaine. Comme toujours, cependant, nous devrons attendre et voir.