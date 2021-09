Johnny Knoxville et co. ont fait carrière en se blessant de manière hilarante sur Jackass, et leurs pitreries n’ont pas été sans un coût énorme, à la fois physiquement et financièrement. Une étude de Nova Legal Funding a compté le coût de la distribution principale des blessures de Jackass au fil des ans, et les 79 blessures subies par Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Ehren McGhehey, Dave England, Jason ‘Wee-man’ Acuña et Preston Lacy au fil des ans est estimé à 24 263 000 $.

Knoxville était de loin le coût le plus élevé, avec environ 8,6 millions de dollars, y compris un traitement pour une morsure d’alligator à 100 000 $, une hémorragie cérébrale de Jackass Forever à 2,5 millions de dollars et 16 commotions cérébrales totalisant 4 millions de dollars. McGhehey est arrivé en deuxième position pour environ 7,38 millions de dollars de factures, en grande partie sur 2,7 millions de dollars pour 3 cous cassés et 1,2 million de dollars pour quatre nez cassés. Steve-O est arrivé troisième avec 5,8 millions de dollars; l’Angleterre quatrième avec 1,65 million de dollars; et Acuña et Lacy étaient en bas avec 675 000 $ et 75 000 $.

“Alors que la majorité des blessures causées par l’équipage de Jackass sont auto-infligées, et que la personne moyenne ne se blesse généralement pas aussi souvent, nous voulions montrer combien ces accidents douloureux coûtent en factures médicales, donc les fans de la série peut apprécier les conséquences financières et médicales d’une vie si remplie d’adrénaline !” a expliqué le PDG de la NLF, Ron Sinai.

Knoxville, qui a souffert d’une commotion cérébrale, d’une fracture du poignet et d’une côte lors du tournage de Jackass Forever, a confirmé lors d’une conversation avec GQ qu’il s’agirait de son dernier projet mettant en vedette Jackass. “Vous ne pouvez prendre qu’un certain nombre de risques avant que quelque chose d’irréversible ne se produise”, a-t-il déclaré. “J’ai l’impression d’avoir été extrêmement chanceux de prendre les risques que j’ai pris et de toujours me promener.” Notamment, Knoxville n’a pas explicitement déclaré que ce serait le dernier film de Jackass, mais il est probablement prudent de présumer que l’équipe dans son ensemble ne voudrait pas continuer le chaos sans leur chef intrépide à la barre. Là encore, il n’est peut-être pas exclu qu’un cinquième film, ou une nouvelle série télévisée, se manifeste à l’avenir. Seul le temps nous le dira.