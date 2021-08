Les blessures ne donnent pas de trêve à Nadal

08/12/2021 à 08:00 CEST

Ce 2021 n’est pas aussi favorable que Rafa Nadal le souhaiterait. Après une année 2020 marquée par la pandémie de covid, le joueur de tennis de Manacor s’était fait illusion que, malgré ses 35 ans, son corps endurerait encore et serait compétitif raquette en main. Mais blessures, contre votre gré, ils ont insisté pour le chasser de la piste cette année à plusieurs reprises.

Le dernier, mardi dernier, juste avant ses débuts au Masters de Toronto. Il avait conscience d’avoir enlevé l’épine qui, une semaine plus tôt à Washington, lui avait causé la défaite face au Sud-Africain Lloyd Harris. Mais encore une fois l’inconfort au pied gauche qui traînait de manière chronique l’empêchait. C’était le sixième tournoi cette année que Nadal devait démissionner en raison d’un problème physique. Avant que Toronto n’ait déjà dit au revoir à Rotterdam, Dubaï, Acapulco et Miami, en plus de l’absence sonore aux Jeux olympiques de Tokyo et de Wimbledon. Les deux dates étaient une priorité pour lui mais il les a finalement « sacrifiées » après « avoir écouté son corps & rdquor ;. Il avait besoin de se reposer après être arrivé épuisé après une saison intense sur terre.

Maudite ostéochondrite

Sa priorité était d’éviter les surcharges et de préparer la tournée nord-américaine durant l’été pour se rendre au mieux à l’US Open, mais les revers dus aux blessures ont rendu les choses très difficiles pour lui. Comme la foutue ostéochondrite du scaphoïde ou la maladie de Müller-Weiss qui traîne sur son pied gauche depuis 2004, quand après avoir subi une fracture il a évolué vers une arthrose qui produit une douleur persistante qu’il supporte stoïquement.

Avant le pied, c’est son dos qui l’a fait abandonner dans divers tournois. En début d’année, après deux semaines de quarantaine à Adélaïde, il a dû infiltrer le bas du dos. La blessure à son dos meurtri l’a obligé à se réinventer. Il ne pouvait pas courir de la même manière, ni utiliser son puissant revers, ni servir correctement, mais il a adapté son jeu à la douleur, modifié sa mécanique de service, ses impulsions & mldr; Ses gros coups du fond du court feraient le reste. Je ne serais pas à temps pour participer à la Coupe ATP pour les pays mais, sans douleur et en plénitude, il est apparu à l’Open d’Australie, où il ne tomberait que dans une demi-finale très difficile de plus de quatre heures avant Stefanos Tsitsipas.

Malgré la défaite dans le ‘grand’, Nadal a terminé plein d’optimisme. Sa performance avait été extrêmement élevée. L’effort, cependant, dans les terres australiennes allait bientôt faire des ravages. Quelques jours plus tard, les problèmes de dos et les douleurs revenaient. L’Espagnol est tombé de la table du tournoi de Rotterdam. Il n’apparaîtrait pas non plus au Dubai Duty Free Tennis, ni à l’ATP d’Acapulco, ni à Miami. Il serait réservé à la saison sur terre.

Retour au triomphe

Après les ennuis d’avoir dû abandonner plusieurs tournois, sur terre battue, Nadal s’est enfin retrouvé & mldr; avec la permission de son dos. Au printemps, il savoure à nouveau le triomphe lorsqu’il se proclame brillamment champion de l’Open de Barcelone Banc Sabadell en battant son bourreau en Australie, Tsitsipas, après avoir souffert et revenir. Il continuerait son bon état de forme et jouerait pas moins qu’avant Novak Djokovic, à qui il se soumettrait au Foro Italico en toute finale à Rome. La séquence serait coupée dans “son” tournoi, à Roland Garros, où le joueur de tennis serbe volerait le trône sur terre en demi-finale. Même ainsi, Rafa ne dramatiserait pas la défaite. Et avec douleur et inconfort, se bat toujours, comme il l’a toujours fait.

Cincinnati non plus ; l’US Open est en danger

Rafael Nadal Il ne jouera pas non plus le tournoi de Cincinnati., sixième Masters 1000 de la saison, après avoir annoncé son forfait la veille à Toronto (Canada), en raison de l’inconfort qu’il continue d’avoir au pied gauche et qui ne lui permet pas de « profiter de & rdquor; du tennis. Cela a été annoncé par le tournoi de Cincinnati, qui n’appréciera pas le numéro un mondial, Novak Djokovic, qui a confirmé ce mardi son absence.

L’Espagnol a confirmé son retrait du Western & Southern Open la semaine prochaine, selon l’organisation du tournoi elle-même, qui a également signalé le retrait de Raonic en raison d’une blessure au talon. En principe, La présence de Rafa à l’US Open ne serait pas en danger, mais à 35 ans, sa participation après les dernières démissions est dans l’air, puisque Nadal doit préserver sa santé afin de pouvoir affronter les tournois où il est présent avec des garanties.