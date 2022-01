Les Bleus arrivent à Target Field dans un superbe équipement de plage

Il va faire froid pendant la Classique hivernale de la LNH 2022 au Minnesota. Probablement historiquement.

Mais les St. Louis Blues se soucient-ils de concepts aussi idiots que la température et la météo ? Apparemment non!

Samedi, avant la remise de la rondelle au Target Field pour la Winter Classic, les Blues sont arrivés au stade vêtus de tenues plus appropriées pour un voyage à la plage que pour le climat glacial et neigeux de Minneapolis en hiver. Les Bleus se sont parés de casquettes de baseball, de lunettes de soleil, de maillots de bain, de polos et de tongs, sans se soucier de la température de moins 5 degrés Fahrenheit dans laquelle ils marchaient.

C’est un spectacle glorieux à voir, ne serait-ce que pour son ridicule absolu.

Écoutez, j’apprécie l’engagement des Bleus pour le morceau ici, mais dieu ça doit être froid. Heureusement, pendant le match, St. Louis sera habillé de manière plus appropriée pour patiner par temps glacial.