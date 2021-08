Les Bleus soutiennent une athlète des Reds pour ce qu’elle a dit

Telemundo Los Azules soutient un athlète des Reds et ne le cache pas : Qui ?

Nervosité, excitation, anxiété et adrénaline à mille, voilà ce qui entoure les derniers jours de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, où les athlètes de l’équipe Famosos, comme ceux de l’équipe Contendientes, ont donné l’exemple d’unité et de camaraderie, laissant voir qu’au-delà de la rivalité qui peut exister entre les deux équipes, de bonnes vibrations et un sentiment d’affection et d’admiration les gouvernent.

Et cette fois, ce sentiment d’appréciation envers le rival a été remarqué chez les Bleus, qui n’ont pu s’empêcher d’exprimer leur émotion et de soutenir les belles paroles que Nathalia Sánchez, des Rouges, a prononcées en parlant de l’importance d’être de bons êtres humains plutôt que bons athlètes. .

La gymnaste olympique a assuré qu’en plus du haut niveau de compétition qui existe entre les athlètes des deux équipes et de la force de tout ce qu’ils ont montré tout au long de la compétition, qu’ils soient Bleus ou Rouges, ils brillent tous pour leur part humaine, ce qui il l’a fait en plus de leurs compagnons de bataille, les concurrents ont répondu par des applaudissements sincères.

« La vérité c’est qu’ici, tu grandis beaucoup en tant que personne, à part le fait que tu connais, tu connais déjà les circuits, tu as beaucoup plus confiance en toi, tu sais quelles sont tes forces, tes faiblesses, tu joues avec ça, vous apprenez à connaître vos rivaux et aussi, vous savez à qui vous devez vous adresser. Vous savez avec qui (vous dites) : ‘eh bien, ici je le fais’… vous savez absolument toutes ces choses, comme vous le savez, mais je pense que la différence est qu’ici, nous grandissons plus en tant que personnes qu’en tant qu’athlètes », a déclaré Nathalia, avec une grande conviction.

« Je l’ai toujours dit. Pour moi, l’une des choses les plus importantes est d’abord d’être un grand être humain, et c’est ce qui vous aidera à être un grand athlète, un grand professionnel ou n’importe quoi d’autre, mais avant tout, des êtres humains, et bien Je crois qu’ici vous grandissez beaucoup de cette façon, parce que vous êtes à côté de grands êtres humains. Donc je pense que c’est la chose la plus importante pour moi », a ajouté le Colombien.

Ses rivales, Ana Parra et Wilmarie Colón, ont été les premières à la soutenir avec leurs applaudissements, rejoints plus tard par Tavo González et Horacio.

Le compte officiel EXATLON sur Instagram a également tenu à mettre en avant les belles réflexions du membre des Reds, et a partagé le clip du beau moment, mettant en avant la phrase centrale du discours de Nathalia.

« On ne peut pas être un grand athlète sans être d’abord une bonne personne… Nathalia nous raconte comment #ExatlonEEUU impacte la vie des compétiteurs », a commenté l’émission Telemundo sur son réseau social.

Mais non seulement les athlètes des Rouges et Bleus ont soutenu Nathalia dans ce qu’elle a dit, mais sur les réseaux sociaux, les fans des concurrents, bien qu’ils aient précisé qu’ils appartenaient à l’équipe rivale, se sont également joints aux éloges du concurrent.

« De très belles paroles… je suis 👤 (bleu) », « Certainement ! “, ” Les femmes 💙 sont à 🔥🔥🔥👊💪 C’EST D WAY TO GO GIRLS 👏👏 😉👌 # MINDSETOFCHAMPIONS💯💯💯 💙 “, et ” quels beaux mots .. bleu, bleu ” , étaient quelques-uns des commentaires des fans de Contenidente.

Les Reds ont évidemment également ajouté aux fleurs pour Nathalia, avec des commentaires tels que : “Nathy tu es incroyable, tu m’as beaucoup appris à Exatlon et à quel point c’était beau d’avoir rencontré des gens si merveilleux ️” et “Natalia une grande compétitrice et personne en général ! ❤️ ».

