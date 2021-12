Les Bleus sur la plus longue course sans feuille blanche de Premier League sous Thomas Tuchel – heure du coup d’envoi, dernières nouvelles et comment suivre

Chelsea sera désespéré de retrouver le chemin de la victoire lors de son voyage en Premier League contre les Wolves ce week-end.

Les Blues ont perdu du terrain dans la course au titre face à leurs rivaux Manchester City et Liverpool après avoir glissé sur un match nul 1-1 contre Everton jeudi.

.

Mason Mount a marqué six buts pour Chelsea cette saison

L’équipe de Thomas Tuchel était déjà aux prises avec une succession de blessures avant que son équipe ne soit également touchée par une épidémie de Covid en milieu de semaine.

Les Wolves, quant à eux, ont rebondi après une défaite contre City en se battant pour une victoire 1-0 à Brighton mercredi.

Wolves contre Chelsea : date et heure

Ce concours de Premier League aura lieu le dimanche 19 décembre.

Il se déroulera à Molineux avec un coup d’envoi à 14h.

Chelsea a concédé au moins une fois lors de chacun de ses cinq derniers matchs de Premier League – c’est leur plus longue série sans feuille blanche sous Tuchel.

Wolves v Chelsea : chaîne de télévision et diffusion en direct

Malheureusement, cet appareil n’a pas été sélectionné pour une couverture télévisée et ne sera pas projeté au Royaume-Uni.

Cependant, les temps forts seront disponibles sur le site Web et l’application Sky Sports peu de temps après la fin du match, puis plus tard lors du match du jour.

Des mises à jour seront également diffusées en direct sur talkSPORT tout au long de l’après-midi, tandis que talkSPORT.com animera un blog en direct pour suivre toute l’action.

.

Chelsea a eu du mal à garder sa cage inviolée ces dernières semaines Wolves v Chelsea: nouvelles de l’équipe

Les hôtes peuvent accueillir à nouveau le talisman Raul Jimenez de suspension suite au carton rouge qu’il a reçu à l’Etihad.

Cependant, les Wolves devraient être privés de Rayan Ait-Nouri et de Hwang Hee-chan après que la paire se soit blessée contre Brighton.

Chelsea est quant à lui confronté à plusieurs cas de coronavirus avec Callum Hudson-Odoi, Timo Werner, Romelu Lukaku, tous prêts à rater ce match.

Kai Havertz était également aux prises avec la maladie, Ben Chilwell étant le seul absent de longue date des Blues.

GETTY

Jimenez est de retour de suspension après son carton rouge contre Man City Wolves contre Chelsea: faits sur le match Les loups n’ont remporté que trois de leurs 14 rencontres de Premier League avec Chelsea (D2 L9), bien que ces trois victoires aient été remportées lors de matchs à domicile (janvier 2011 , décembre 2018 et décembre 2020). Chelsea a alterné défaite (3) et victoire (2) lors de ses cinq derniers matchs à l’extérieur de Premier League contre les Wolves, s’inclinant 2-1 lors de ce match la saison dernière. Les Wolves ont perdu 12 de leurs 15 derniers matchs contre les champions d’Europe en titre toutes compétitions confondues, remportant les trois autres. Ils ont perdu leurs cinq derniers matchs consécutifs depuis leur victoire 1-0 contre Liverpool à Molineux en août 1981. Les matchs à domicile des Wolves ont vu moins de buts marqués que n’importe quelle autre équipe de Premier League cette saison (12 – F5 A7), sans équipe marquant moins de buts à domicile jusqu’à présent ce trimestre que les Wolves. À West Ham la dernière fois, Chelsea a perdu à l’extérieur en Premier League sous Thomas Tuchel pour la deuxième fois seulement. Les Blues ont perdu pour la dernière fois des matches de championnat consécutifs à l’extérieur en décembre 2020 – une série de trois, au cours de laquelle la deuxième défaite a eu lieu contre les Wolves. Les six derniers matches de Premier League des Wolves n’ont vu que quatre buts marqués (deux victoires 1-0, deux 1-0 défaites, deux nuls 0-0). Il s’agit du moins de buts marqués en six matchs par une équipe de la compétition depuis Wigan en janvier/février 2009 (quatre également), le match de Wigan après une défaite 2-1 contre Chelsea. Chelsea a concédé au moins une fois en chacun de leurs cinq derniers matchs de Premier League – c’est leur plus longue série sans blanc sous Thomas Tuchel, et leur plus longue série globale dans la compétition depuis janvier/février 2020 (6 sous Frank Lampard). Reece James a fourni cinq passes décisives en Premier League pour Chelsea cette saison (13 matchs), un de plus que lors de ses deux campagnes précédentes combinées (4 en 56 apparitions). Mason Mount a marqué lors de chacun de ses quatre derniers matchs de Premier League pour Chelsea – le dernier joueur à marquer en cinq en Frank Lampard a participé à la compétition pour les Blues entre avril et août 2010. Mason Mount de Chelsea a à la fois marqué et aidé un but lors de ses deux derniers matchs à l’extérieur en Premier League. Seuls deux joueurs l’ont fait lors de trois apparitions consécutives à l’extérieur dans la compétition – Son Heung-min en janvier 2019 et Bruno Fernandes en novembre 2020.