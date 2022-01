Les blocages anti-virus chinois ajoutent aux inquiétudes concernant l’économie

Les contrôles intensifs du Parti communiste au pouvoir sur les voyages et les affaires dans le cadre d’une « stratégie zéro Covid » ont maintenu le nombre de nouvelles infections relativement bas.

Le verrouillage des grandes villes par la Chine pour lutter contre les épidémies de coronavirus suscite des inquiétudes quant à davantage de perturbations dans les industries mondiales après que deux fabricants de puces de processeur ont déclaré que leurs usines étaient affectées.

Cela a ajouté au malaise quant à l’impact économique mondial de la variante omicron. Les analystes avertissent que le Vietnam, la Thaïlande et d’autres pays importants pour les chaînes de fabrication pourraient imposer des mesures anti-maladie qui retarderaient les livraisons.

« Les fermetures en Chine provoquent déjà des perturbations », ont déclaré vendredi des économistes de Nomura dans un rapport.

L’économie chinoise se refroidissait déjà sous la pression d’efforts officiels indépendants visant à forcer les promoteurs immobiliers et d’autres sociétés à réduire l’augmentation de la dette qui a alimenté le boom de la Chine au cours des deux dernières décennies.

La plus grande ville des derniers confinements chinois est Xi’an, une métropole de 13 millions d’habitants à l’ouest. Il est moins important en tant que fabricant que Wuhan, la ville centrale qui a fermé ses portes en 2020 après que les premiers cas de coronavirus y ont été repérés.

Mais Xi’an possède des usines qui fabriquent des puces de processeur pour smartphones, pièces automobiles et autres produits pour des marques mondiales et chinoises.

Samsung Electronics et Micron Technologies Ltd. affirment que leurs usines à Xi’an sont affectées, mais ils essaient de minimiser les perturbations en s’appuyant sur les réseaux de production mondiaux. Micron a déclaré que certaines livraisons pourraient être retardées.

Ces usines fabriquent des puces mémoire DRAM et NAND utilisées dans les smartphones, les ordinateurs personnels et les services. Ces types n’ont pas été affectés par les pénuries de puces l’année dernière qui ont perturbé la fabrication automobile et autre. L’industrie est donc susceptible d’avoir des stocks.

Les autorités ont également coupé l’accès à certaines parties de Ningbo, au sud de Shanghai, l’un des ports les plus fréquentés au monde. Cela ralentit la manutention du fret et peut augmenter les coûts d’expédition déjà élevés.

Yuzhou, une ville de 1,2 million d’habitants de la province centrale du Henan, a été fermée jeudi. L’accès à Yongji dans la province voisine du Shanxi a été suspendu et des tests de masse ordonnés après que des traces du virus aient été trouvées dans une gare.

Les contrôles intensifs du Parti communiste au pouvoir sur les voyages et les affaires dans le cadre d’une «stratégie zéro Covid» qui vise à empêcher le virus d’entrer en Chine ont maintenu un nombre de nouvelles infections relativement faible.

Vendredi, le gouvernement a signalé 174 nouveaux cas dans tout le pays, dont 57 à Xi’an et 56 dans la province du Henan.

Contrairement aux États-Unis et à d’autres gouvernements qui ont tenté de minimiser l’impact économique des contrôles antivirus, la stratégie zéro Covid comprend des restrictions de voyage et d’affaires qui imposent des coûts élevés.

L’année dernière, Pékin a pris la mesure sans précédent de fermer la plupart des deuxièmes économies mondiales pour lutter contre le virus. La croissance économique a rebondi après que les usines, les magasins et les bureaux ont été autorisés à rouvrir lorsque le parti au pouvoir a déclaré la victoire sur le virus en mars.

Mais les villes et villages dispersés et certains quartiers individuels ont depuis été confrontés à des blocages plus temporaires pour arrêter les épidémies.

La croissance économique ralentissait déjà après que Pékin a resserré les contrôles sur l’utilisation de l’argent emprunté par les promoteurs immobiliers. Cela a provoqué un effondrement de la construction, l’un des plus gros contributeurs à la croissance économique.

Les prévisionnistes ont réduit leurs perspectives de croissance économique de la Chine au dernier trimestre de 2021 à seulement 3% par rapport à l’année précédente, citant la crise de la construction. Cela représente une baisse par rapport aux 4,9% et 7,9% du trimestre précédent au cours des trois mois se terminant en mars dernier.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.