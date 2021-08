Les blocages provoqués par une pandémie poussent les bénéfices d’exploitation de Sony à un niveau record au cours du trimestre de juin

in

Le bénéfice d’exploitation du géant japonais de la technologie Sony a dépassé les estimations pour atteindre 280,1 milliards de yens (environ Rs 18 970 crore) au cours du trimestre de juin, contre 221,7 milliards de yens (environ Rs 15 010 crore) il y a un an. Le bénéfice d’exploitation record est dû à une forte demande pour ses consoles de jeu PlaySation 5, sa musique, ses téléviseurs et ses films dans un contexte de verrouillage induit par la pandémie.

La solide performance du premier trimestre a conduit Sony à relever ses prévisions. La société a révisé ses prévisions de bénéfices pour mars 2022 à 980 milliards de yens (environ Rs 66 360 crore) contre 930 milliards de yens (environ Rs 62 965 crore).

Avec l’assouplissement des blocages liés aux coronavirus à travers le monde, la société s’attendait à ce que la demande d’appareils et de contenu diminue. Cependant, la nouvelle vague d’infections à Covid-19 a entraîné la réimposition de restrictions en plusieurs parties.

Cependant, la pénurie de semi-conducteurs qui sévit même chez Apple a rendu difficile pour Sony de produire suffisamment de consoles PlayStation pour répondre à la demande croissante. Ces contraintes pourraient également affecter la production d’appareils électroniques grand public, a déclaré Hiroki Totoki, directeur financier de Sony.

En mai, Sony avait annoncé qu’il s’attendait à ce que les ventes de PlaySation 5 soient d’environ 14,8 millions d’unités cet exercice. Cependant, la console, au prix de 500 $ (environ Rs 37 118), s’est rapidement vendue. Totoki a déclaré que la société avait obtenu suffisamment de puces pour atteindre son objectif de production.

Selon ., Sony souhaite utiliser la console pour connecter ses appareils électroniques grand public traditionnels à son activité de contenu via des téléchargements de jeux en ligne et des services d’abonnement. La société renforce également ses activités de distribution et de contenu de divertissement, acceptant de racheter les activités d’animation d’AT&T en décembre.

Sony augmente également son empreinte sur les services de streaming tels que Disney+ et Netflix en augmentant son offre de films alors que Covid-19 retarde les sorties en salles.

Il a également indiqué sa volonté de continuer à développer son activité de contenu par le biais d’acquisitions et a déclaré en mai qu’il dépenserait 2 000 milliards de yens sur trois ans en investissements stratégiques.

