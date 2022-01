Dans cette vidéo, DeVante parle de la mise à jour bêta de Minecraft qui introduit les blocs Froglight dans le jeu. Ces blocs émettent de la lumière et il en existe 3 nouveaux types : nacré, verdoyant et ocre. La mise à jour apporte également de nouveaux sons et animations aux grenouilles et aux têtards.

DeVante parle également de la suite de Jedi: Fallen Order qui aurait été annoncée cette année avant l’E3. Ainsi que de nouveaux détails sur la rumeur du remake de Last of Us PS5.